Geceleri Uykuları Zehir Eden Birbirinden Ürpertici 15 Tarihi Gerçek
Geceleri Uykuları Zehir Eden Birbirinden Ürpertici 15 Tarihi Gerçek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Tarihte binlerce farklı diller, kültürler, krallıklar ve uygarlıklar gelip geçmiştir ve bunlar arkalarında birbirinden farklı miraslar bırakmışlardır. Bazı tarihi gerçekler vardır ki ister iyi olsun ister kötü, geceleri düşündükçe uykunuzu bile kaçırabilir. Hadi bizlerle bu uykusuz bırakan gerçekleri paylaşan kişilerden derlediğimiz bu içeriğimizi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "1697'de Stockholm'deki eski kraliyet kalesi Tre Kronor'u yok eden yangın aklımdan çıkmıyor. Yangın devlet arşivlerinin çoğunu yok etti ve İsveç tarihiyle ilgili yaklaşık yarım bin yıllık yazılı kaynaklar kül olup gitti... "
2. "Bronz çağının çöküşü. Yaklaşık 3200 yıl önce, Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu Akdeniz bölgesindeki neredeyse tüm eski uygarlıklar muhtemelen ani ve şiddetli olan bir toplumsal çöküşle yok edildi ve kimse gerçekte ne olduğunu bilmiyor. Bu bilgi aklımı kurcalıyor yıllardır."
3. "Dünya üzerindeki bitkiler çiçek açmaya başlamadan önce dinozorlar çoktan milyonlarca yıllık evrimlerini geçirmişlerdi. Bu dünyamızın ne kadar eski olduğunu tekrardan gösteriyor..."
4. "Dört yüz yıl önce Avrupa'dan Amerika'ya yolculuk iki ay sürüyordu. Şimdi yedi ila on üç saat sürüyor. Kim bilir ilerleyen zamanlarda seyahat sürelerimiz ne kadar kısalacak."
5. "İnsanların 1903'teki ilk uçak ile uçuşları ile 1969'daki ilk aya ayak basmaları arasında 66 yıl var. İnsanlık 20. Yüzyıl ile birlikte kontrol edilemeyecek bir hızda gelişmeye başladı."
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6. "Webb teleskopu 13,5 milyar ışık yılı kadar uzaklığı görme gücüne sahip ve dünya yaklaşık 4,5 milyar yaşında. Bu, Webb teleskopunun dünya var olmadan 9 milyar yıl önce olup bitenlerin fotoğraflarını çektiği anlamına geliyor. Bir nevi geçmişi görebildiğimiz anlamına geliyor."
7. "Dijital çağdan önce bir haberin bir yere ulaşması uzun zaman alabilirdi. Örnek olarak, Roma İmparatorluğu yıkılırken yaşayan insanlar Roma İmparatorluğu'nun yıkılmakta olduğunu bilmiyorlardı. Böyle bir şey ancak sonradan bakıldığında görülebilir."
8. "İnsanlık tarihinin ne kadar az kısmı kaydedildi veya çağlar boyunca hayatta kaldı. Modern insanlar yaklaşık 300.000 yıldır var ama kayıtlı tarih yalnızca M.Ö 5-10 bin yıllarına kadar uzanıyor. Sayısız insan kayıtlı tarihin 60-70 katı kadar süre boyunca yaşadı, sevdi, acı çekti, öldü ve bunlar tarihin tozlu sayfaları arasında yok olup gitti."
9. "Bakır kılıç kullanımı ile çelik kılıç kullanımı arasındaki süre, çelik kılıçlarla atom bombaları arasındaki süreden daha uzundur."
10. "Eskiden antibiyotik gibi önemli ilaçlar yokken insanlar en basit enfeksiyonlar yüzünden bile hayatlarını kaybedebiliyordu. Eline ya da ayağına aldığın küçük bir çizik kötüleşip hayatına mal olabiliyordu."
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11. "Dünya üstünde Albert Einstein kadar akıllı olup kötü atölyelerde, tarım alanlarında ve köle olarak çalışarak yaşayıp ölüp gitmiş kim bilir kaç insan var ve biz bunu asla bilemeyeceğiz."
12. "Pompei'nin kalıntıları. O insan vücutlarının nasıl küller altında muhafaza edildiğine hayret etmekten asla vazgeçemiyorum, o kadar kırılgan duruyorlar ki. Bir gün evde oturuyorsun sonra bir anda sonsuza dek taşlaşıyorsun..."
13. "Cengiz Han oldukça kısa bir süre içinde o kadar çok insanı öldürdü ki, bilim adamları atmosferik CO2'deki seviyelerinin düşüşünü tespit edebildiler. Altı ayda iki milyon insan gibi çılgın bir sayıydı bu."
14. "1950'de dünya nüfusu 2,5 milyardı, 2023'te ise 8 milyar sınırını geçtik. Kim bilir yakın gelecekte dünya üzerinde kaç milyar insan olacak."
15. "Roma imparatoru Julian bir askeri gezideyken acelesi olduğu için zırhını giymemişti ve suikasta uğramıştı. Eğer o gün zırhını giyseydi ve ölmeseydi belki de tarihte farklı olacak şeyler olabilirdi.
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4 numara katılıyorum, şimdi daha uzun sürüyor vize için randevu yu bir yıla kadar veriyor