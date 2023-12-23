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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
23.12.2023 - 23:01

Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
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1. Avusturya Arşidükü üçüncü Maximillian'ın mızrak dövüşü zırhı. (1571)

1. Avusturya Arşidükü üçüncü Maximillian'ın mızrak dövüşü zırhı. (1571)

2. Bir ejderhaya diş bakımı yapan dişçinin fil dişinden heykeli. (19. Yüzyıl, Meiji dönemi, Japonya)

2. Bir ejderhaya diş bakımı yapan dişçinin fil dişinden heykeli. (19. Yüzyıl, Meiji dönemi, Japonya)

3. M.Ö 1. Yüzyıldan kalma Roma dönemi Mısır'ından üst sınıf insanların mumyalarına iliştirilmiş ahşap tahtalar üzerindeki gerçekçi portreler.

3. M.Ö 1. Yüzyıldan kalma Roma dönemi Mısır'ından üst sınıf insanların mumyalarına iliştirilmiş ahşap tahtalar üzerindeki gerçekçi portreler.

4. Aslan pençesinden diken çıkaran Aziz Jerome'un tablosu. (15. Yüzyıl, Italya)

4. Aslan pençesinden diken çıkaran Aziz Jerome'un tablosu. (15. Yüzyıl, Italya)

5. Vincent van Gogh'un intihar ederken kullandığı düşünülen silah.

5. Vincent van Gogh'un intihar ederken kullandığı düşünülen silah.
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6. Eski İnka imparatoruna ait olduğu düşünülen 450 adet zümrütle kaplı Andes tacı.

6. Eski İnka imparatoruna ait olduğu düşünülen 450 adet zümrütle kaplı Andes tacı.

7. M.Ö 6. Yüzyıldan kalma İbranice yazılar taşıyan mühürler.

7. M.Ö 6. Yüzyıldan kalma İbranice yazılar taşıyan mühürler.

8. Macaristan'ın 1000 yılında taç giyen ilk Hıristiyan kralı Aziz Stephen'ın eli kutsal bir emanet olarak saklanmaktadır.

8. Macaristan'ın 1000 yılında taç giyen ilk Hıristiyan kralı Aziz Stephen'ın eli kutsal bir emanet olarak saklanmaktadır.

9. Büyük Darius'un mezarı Nakş-ı Rüstem-İran'daki yazıt. Bu yazıtta Darius'un fetihlerinden, Ahameniş İmparatorluğu tarafından kontrol edilen bölgelerden ve hayatı boyunca kazandığı çeşitli başarılardan bahsediliyor. Bu, tarihte en iyi korunmuş yazıtlardan biri olarak kabul edilir.

9. Büyük Darius'un mezarı Nakş-ı Rüstem-İran'daki yazıt. Bu yazıtta Darius'un fetihlerinden, Ahameniş İmparatorluğu tarafından kontrol edilen bölgelerden ve hayatı boyunca kazandığı çeşitli başarılardan bahsediliyor. Bu, tarihte en iyi korunmuş yazıtlardan biri olarak kabul edilir.

10. Kosta Rika'nın taş küreleri. Bu taş küreler M.Ö 400 ve MS 1500 yılları arasında yapılmıştır. Bu iki taşın ağırlığı 10 Ton civarındadır. Zamanında üst sınıf bireyler arasında statü sembolü olarak kullanılırdı.

10. Kosta Rika'nın taş küreleri. Bu taş küreler M.Ö 400 ve MS 1500 yılları arasında yapılmıştır. Bu iki taşın ağırlığı 10 Ton civarındadır. Zamanında üst sınıf bireyler arasında statü sembolü olarak kullanılırdı.
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11. 18. Yüzyılda Çin'in Qing hanedanlığı döneminden kalma altı adet cam enfiye şişesi.

11. 18. Yüzyılda Çin'in Qing hanedanlığı döneminden kalma altı adet cam enfiye şişesi.

12. Ünlü fatih Timurlenk'in sevgili eşinin anısına yaptırdığı Semerkant'taki Bibi Hanım camisi, Timurlenk'in ölümünün ardından yarım kaldı ve kısa süre sonra terk edildi. Caminin devasa boyutu o zamanki mühendislerin yapısal olarak muhafaza etme becerilerinin ötesindeydi bu sebepten ötürü de yapı zamanında bitirelemedi.

12. Ünlü fatih Timurlenk'in sevgili eşinin anısına yaptırdığı Semerkant'taki Bibi Hanım camisi, Timurlenk'in ölümünün ardından yarım kaldı ve kısa süre sonra terk edildi. Caminin devasa boyutu o zamanki mühendislerin yapısal olarak muhafaza etme becerilerinin ötesindeydi bu sebepten ötürü de yapı zamanında bitirelemedi.

13. Bir anne ve çocuğunu tasvir eden cam madalyon. (M.S 4. Yüzyıl)

13. Bir anne ve çocuğunu tasvir eden cam madalyon. (M.S 4. Yüzyıl)

14. Fransa Kralı ikinci Henry'nin “Aslan” zırhının eldiveni, 1550.

14. Fransa Kralı ikinci Henry'nin “Aslan” zırhının eldiveni, 1550.

15. M.S 800 yılından kalma Peru'nun Moche kültürüne ait bir heykelcik.

15. M.S 800 yılından kalma Peru'nun Moche kültürüne ait bir heykelcik.

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