Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Nazi ölüm ekiplerinin katliamlarından sağ kalanlar akrabalarının cesetlerini ararken çekilmiş bir fotoğraf. (Kırım, 1942)
2. Altı sumo güreşçisinin poz verdiği 1980'lerden kalma bir fotoğraf.
3. Alman Mareşali August von Mackensen. (1936)
4. Amerikan Psikiyatri Birliği'nden B Gittings, F Kameny ve Dr J Fryer bir konuşmadayken çekilmiş bir fotoğraf. Fryer, Protesto amaçlı olarak 'Ben eşcinselim ve ben bir psikiyatristim'' demek için kürsüye çıkarken maske taktı. Amerika Psikoloji Derneği, çabaları sonucunda eşcinselliği psikolojik rahatsızlıklar listesinden çıkardı.
5. Yeni Gineli bir adamın beyaz bir insanla ilk karşılaşması. (1930)
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6. Fotoğrafçı Margaret Bourke-White, Chrysler Binasının tepesinde kartal şeklindeki bir çörten üzerinde fotoğraf çekerken. (1930)
7. Amerikalı asker, eşiyle, yerinde bir isim olan "Yeni Umut" tren istasyonunda yeniden bir araya gelirken çekilmiş bir fotoğraf. (1945)
8. Stalin, Lenin ve Kalinin, Rusya Komünist Partisi Kongresi'ndeyken. (Mart, 1919)
9. Mareşal Zhukov ünlü aygır Idol'e biniyorken. (1945)
10. Günün erken saatlerinde Başkan John F. Kennedy'nin öldürülmesinin ardından Lyndon B. Johnson Dallas Love Field'daki Air Force One gemisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 36. başkanı olarak ilk görev yeminini etti. (1963)
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11. Nikola Tesla'nın 12 Ocak 1943'teki cenazesinden nadir bir fotoğraf. Tesla'nın tabutu hem ABD hem de Yugoslavya bayraklarıyla kaplıydı.
12. Bir aile, dört kişilik bisiklet icatlarıyla caddede bisiklet sürüyorken. (1939)
13. Amerikan model Vikki Dougan sırtı açık elbisesini sergiliyorken. (1957)
14. Alman Birinci Dünya Savaşı gazisi Hans Lange, 19 yaşındayken çekilmiş bir portresini sergilerken. (1998)
15. Adolf Hitler korumalarını selamlarken. (1937)
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