Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Meksika'daki Tüylü Yılan Tapınağı'nın altında gömülü bulunan kurban cesetleri üzerinde insan çene ve dişlerinden yapılmış kolyeler bulundu. (M.S 150-250)
2. Mezopotamya kaynaklarına göre tarihteki ilk şehir olan Eridu şehri, bazı kaynaklara göre de Tufan'dan öncesine dayanan ilk Ubeyd döneminde M.Ö 5400 yıllarında kurulmuştur.
3. Geçtiğimiz günlerde Mısır'ın Sakkara köyünde yapılan bir keşifle beraber M.Ö. 700'lü yıllara dayanan eski bir mumyanın aslında bir kedi olduğu keşfedildi.
4. İngiltere'nin York şehrinde bulunan ve genellikle gladyatör mezarlığından olduğu düşünülen düzinelerce kafası kesilmiş iskelet. (M.S 2. Yüzyıl)
5. Alman Kralı İkinci Ludwig'in kraliyet kızağı. (Bavyera, Almanya, 1880)
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6. En eski, en iyi organize edilmiş ve korunmuş hukuki metin olan Hammurabi Kanunları, MÖ 1755-1750 yılları arasında yazılan bir Babil hukuk dikili taşıdır. Metinde bazen suçlu tarafın dilinin, ellerinin, göğüslerinin, gözünün veya kulağının kesilmesinin talep edildiği birçok sert cezayı içerir.
7. Roma imparatoru Marcus Aurelius'un tek parça altından yapılmış altın büstü. (M.S 2. Yüzyıl)
8. Savaşçı ve atı için yapılmış altın ve gümüşten İran zırhları. (1378-1503)
9. Romanya'nın Neamt Manastırında bulunan ve bazılarının üzerinde isimlerinin de yazılı olduğu manastır rahiplerinin boyalı kafatasları. (M.S 19-20. Yüzyıllar)
10. Mısırda bulunan bir mezardan çıkarılan 3.500 yıllık meyveli kek.
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11. Irak'ın Ešnunna kentinde bulunan bir tuğla üzerindeki yazıtlar ve pati izleri. (M.Ö 2000-1900)
12. Güney Meksika'nın yerlileri olan Zapotec halkından kalma bir heykel. (M.Ö 20)
13. İplerle birbirine bağlanıp dizilmiş yanmış incirlerle dolu 3.100 yıllık kavanoz. (M.Ö 12. yüzyıl)
14. Asur prensesi Saritrah'ın ödevini yapmayan yengesi Libbāli-šarrat'ı azarladığı çivi yazılı mektup tableti. (M.Ö 670)
15. Altın, tüy, deri, ipek ve sinek kuşu kafalarından yapılmış kolye. (1865)
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