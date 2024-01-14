Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Babil Kralı Marduk-shapik-zeri'nin, üzerinde "Dünyanın Kralı" yazan kılıcı. (Iraq, M.Ö 1069)
2. Roma İmparatoru Maxentius'un çiçekler üzerinde duran bir küre şeklindeki imparatorluk asası. (M.S 306-312)
3. Eski Alman imparatoru ikinci Kaiser Wilhelm'in sürgündeyken kullandığı Hollanda'daki Doorn malikanesinde bulunan klozeti. (
4. 17. yüzyılın başlarından kalma altıgen bir Kolombiya zümrütünün içine yerleştirilmiş bir saat.
5. Sepet satan bir adamın fildişinden heykeli. (Japonya, Meiji dönemi, 1868-1912)
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6. Hindistan'ın Hampi kentindeki M.S 15. yüzyılda inşa edilmiş fil ahırı. Ahırda Vijayanagara İmparatorluğu tarafından kraliyet fillerini tutmak için kullanılan 11 oda bulunmaktadır.
7. Kakmalı kaya kristali, turkuazdan yapılmış altın kabzalı Çin bronz kılıcı. (M.Ö 2. Yüzyıl)
8. Alaska'nın yerli kültürleri tarafından yapılan bazı oymalardan güzel bir örnek.
9. Tanrıça Diana'nın madalyonunu tutan cam gözlü iki başlı bir yılanı tasvir eden M.S 1. yüzyıldan kalma altın bileklik.
10. Yaldızlı tanrı yüzlerinin tasvir edildiği ritüel kazığı ve deri yüzücü bıçak. (Tibet, 15. yüzyıl)
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11. 19. yüzyıldan kalma Çin'in Qing hanedanlığında yapılmış ejderha işlemeli mavi elbise.
12. Rahip Bakenmut'un tabutu. (Thebes, Mısır, M.Ö 1000-900)
13. Boyalı seramikten yapılmış balıkçıl şeklindeki parfüm kabı. (M.Ö 580)
14. Alevli bir inciyi tutan ejderhanın tasvir edildiği emaye dekorlu porselen tabak. (Çin, Qing hanedanlığı, Kangxi dönemi 1662-1722).
15. 4.500 yıl önce insanlığın kaydedilen ilk öpücüğü Mezopotamya'da bulunan bir heykelde böyle tasvir edildi.
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