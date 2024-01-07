Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. 4 yaşındayken bir halı fabrikasında köle olarak çalışmaya zorlanan Pakistanlı 12 yaşındaki çocuk işçiliği karşıtı konuşmacı Iqbal Masih, 7 Aralık'ta Reebok İnsan Hakları Ödülü'nü alan beş kişiden biri olarak tanıtılırken çekilmiş bir fotoğraf. Masih 4 ay sonra suikaste uğradı.
2. Yakalanmamak için 27 yıl boyunca Guam ormanında saklanan Japon askeri Shoichi Yokoi, Şubat 1972'de Japonya'ya döndükten sonra ağlıyorken çekilmiş bir fotoğraf.
3. Aryan faşizminin tarihindeki en eski figürlerden biri olan Avusturyalı keşiş ve okült ırkçı Adolf Josef Langz'ın 1925 tarihli fotoğrafı. Swastika'yı bir sembol olarak ilk kullanan ırkçı grubun kurucusu olan Langz hayatının ilerleyen dönemlerinden Hitler'i "aşağı ırksal kökenden" biri olarak tanımladı.
4. Irak diktatörü Saddam Hüseyin'in oğlu Kusay Hüseyin, sosyal bir etkinlik sırasında havaya tabancayla ateş ediyorken çekilmiş bir fotoğraf.
5. Columbia Uzay Mekiği yeniden giriş sırasında parçalandıktan sonra bir çiftçi tarafından Teksas'ta bir tarlada bulunan astronot kaskının bir parçası. Mekik fırlatma sırasında harici tanktan gelen döküntüler nedeniyle sol kanadın kenarına verilen hasar nedeniyle parçalandı. (1 Şubat 2003)
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6. Anayasal krizin ardından arka planda yanmış Parlamento binası ve bir BTR askeri aracıyla poz veren bir Rus kadın. (Moskova, 1993)
7. New York'ta bir demir işçisi, şehrin sokaklarının yüzlerce metre yukarısındaki bir kiriş boyunca yürüyorken. (1950)
8. Kültür Devrimi sırasında Tibet'in Lhasa kentindeki Jokhang Manastırı'nda saklanan kutsal metinlerin yakılıyorken. 1968
9. Brooklyn'deki üç tekerlekli bisiklet tayfası. (New York, 1930'lar)
10. Rusya'nın ilk başkanı Boris Yeltsin, antrenörlüğünü yaptığı öğrenci kadın voleybol takımıyla birlikte. (1953)
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11. Alman Mareşal Friedrich Paulus Stalingrad Muharebesi'nde teslim oluyorken. (31 Ocak 1943)
12. Sovyet askerleri 1945'te Almanya'nın Leipzig şehrinde bir kadını taciz ederken çekilmiş bir fotoğraf.
13. Paris'teki 1937 Uluslararası Fuarı'ndaki birbirine karşı duran Alman ve Sovyet Pavyonlarının görünümü. Dört yıl içinde iki güç kendilerini tarihin en ölümcül savaşının ortasında bulacaklardı.
14. 1884'te sökülüp New York'a gönderilmeden hemen önce Paris'te fotoğraflanan Özgürlük Heykeli.
15. Küba Devrimi sırasında Fidel Castro ve adamları. (2 Aralık 1956)
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