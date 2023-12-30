Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Siyasetçi Lyndon B Johnson, John F Kennedy'nin 1960 yılındaki başkanlık kampanyasında konuşabilmesi için yakındaki bir uçağın pilotlarına motorlarını kesmeleri için bağırıyorken Başkan Kennedy onu sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.
2. Avrupa'nın büyük annesi olarak bilinen kraliçe Victoria'nın bir fotoğrafı. (1894)
3. Bir köylü, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi törenle arazi tapularını dağıtırken Pehlevi'nin ayağını öpüyor. (1962)
4. Profesör James Ricalton ve iki Kaşmir arkadaşı Hindistan'dayken çekilmiş bir fotoğraf. (1903)
5. Mihail Gorbaçov, istifasını duyuracağı televizyon konuşmasından önce saatini kontrol ediyorken çekilmiş bir fotoğraf. Gorbaçov 25 Aralık 1991'de SSCB başkanlığından istifa ederken şöyle bir ifadede bulundu: 'Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Başkanlığı görevindeki faaliyetlerime son veriyorum.' (1991)
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6. 1960'ların Hot Wheels montaj hattı.
7. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, 1977'de İsrail dışişleri bakanı Moşe Dayan ile görüşürken. İki ülke arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığa son verilmesi konusundaki görüşmelerine rağmen, Sedat'ın kravat seçimi toplantıdan bu yana geçen yıllarda bazı tartışmalara konu oldu.
8. 1947 yılında olan New York kar fırtınası.
9. 123 yıl önce yeni evlerinin önünde poz veren bir aile. (1900)
10. ABD Deniz Piyadeleri, Aralık 1950'de Chosin Rezervuarı Muharebesi sırasında Çin mevzilerini napalm bombalayan bir F4U Corsair savaş uçağını izliyorken.
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11. Paris'te yaşanan bir sel sonrası insanlar evlerine gitmeye çalışırken. (1924)
12. Şikago'da bir grup çocuk kiliseye giderken. (1940)
13. Bebeklerini buz patenine götüren ebeveyniler. (1930)
14. Kongo'da Noel etkinlikleri. (1960)
15. Birinci Dünya Savaşı sırasında Batı Cephesi'nde bir yerde Alman askerleri bir Noel ağacının etrafında toplanıp ilahiler söylüyorken. (1915)
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