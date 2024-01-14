Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Meksikalı general ve Başkan Antonio Lopez De Santa Anna'nın bilinen tek fotoğraflarından biri. Antonio, Meksika'da 11 kez iktidara gelmesi ve 1848'de Meksika'nın yarısından fazlasını ABD'ye kaptırmasıyla ünlüdür. Bugüne kadar bazıları onu Meksika tarihindeki en kötü adam olarak görüyor.
2. Oregon oduncuları için sıradan bir gün. (1918)
3. Almanya'da seyyar bir cankurtaran kulesi. (1929)
4. Kongre üyesi Leo Ryan'ın "Jonestown" dini kolonisindeki durumu araştırdıktan sonra dinlenirken çekilen son fotoğrafı. Ryan'ın gömleğindeki leke, üyeler Ryan'a kaçma isteklerini söyledikten sonra bıçaklanmasından kaynaklanıyor. Fotoğraf çekildikten birkaç saat sonra tarikat liderinin emri ile Ryan ve yüzlerce kişi öldürüldü. (1978)
5. Yüzbaşı Francis Fenton'un fotoğraflara kazınmış yüz ifadesi. Fotoğrafın çekildiği karede Fenton'un kendisine savaştan bitkin bölüğünün erzak ve cephanesinin neredeyse tükendiği ancak No Name Ridge'de Kuzey Korelilerle savaşmaya devam etmeleri emredilmişti. (Eylül 1950.)
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6. Sétif ve Guelma katliamı sonrasına ait bir fotoğraf. Avrupa'daki savaşın sona ermesinin hemen ardından Fransızlar, Cezayirli bağımsızlık protestocularına yönelik toplu katliam başlattı. Katliam Avrupa'da savaşın bittiği gün başladı. Katliamda 6.000 ila 30.000 kişi öldürüldü. (1945)
7. Seks taciri, uyuşturucu satıcısı ve yazar Robert Beck'in, diğer adıyla "Iceberg Slim"in 1970'lerden kalma fotoğrafı. ABD seks ticaretinde 1936'dan 1960'a kadar süren 24 yıllık deneyimi, 1967'de yazdığı ve aşırı derecede açık şiddet ve cinsellik içermesi nedeniyle izleyicileri şok eden "Pezevenk" romanının başlıca ilham kaynaklarındandır.
8. 1900'lerin başlarında Napolyon Bonapart'ın kadavrası üzerinden modellenmiş ölüm maskesinin fotoğrafı.
9. 12 Ekim 2000'de Tiananmen Meydanı'nda polis tarafından tutuklanan bir Falun Gong göstericisi. Falun Gong din harekatı yasağını protesto eden en az 300 kişi o gün meydanda tutuklandı ve bu, 1989'dan sonra Tiananmen Meydanı'ndaki en büyük gösteri oldu.
10. Mısır firavunu ikinci Ramesses'in mumyalanmış bedeninin 1881'de keşfedildiğinde çekilmiş fotoğrafı. Ramesses, 90'lı yaşlarına kadar imparatorluğuna 66 yıldan fazla hizmet ederek yaşadı ve bazılarına göre Mısır'ın en başarılı firavunu olarak kabul ediliyor.
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11. Kraliçe Victoria'nın eşi Prens Albert Windsor Kalesi'nde ölüm döşeğinde yatarken çekilmiş bir fotoğraf. (16 Aralık 1861)
12. Kuzey Vietnam'ın eski başkanı 1960'larda Hồ Chí Minh Çin'de bilardo oynarken.
13. 1933'te alkol yasağının sona erdiği gece New York'ta bir bar.
14. Times Meydanı'nda bir Lama. (New York, 1957)
15. İngiltere'nin Leeds kentindeki fabrikanın yakınındaki salıncakta oynayan çocuklar. (1955)
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