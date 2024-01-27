Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. 1910'da çekilmiş bir baba ile çocuğu arasında geçen tatlı etkileşim.
2. Washington'da bir kasaba görülen ağaç kütüğü kamyonetleri. (1943)
3. Askeri bir geçit töreni sırasında Kraliçe ikinci Elizabeth'in geçtiği sırada bayılan bir nöbetçi asker. (1970)
4. Leonid Brejnev'in (SSCB'nin gelecekteki lideri) Dünya Kadınlar Kongresi yapılırken katılımcılar arasında konuşurken çekilmiş bir fotoğrafı. (1963)
5. İslami devrimden sonra İran'a dönen Ayatollah Khomeini. (1979)
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6. Adolf Hitler üstünde pelerinle askerleri selamlıyorken. (1940)
7. Polonya'nın işgalindeki son savaş olan Kock Muharebesi sırasında fotoğraf karelerine yansıyan Polonyalı askerler. (1939)
8. Sakalı ile meşhur olan Amerikalı profesyonel güreşçi Holk Hogan'ın sakalsız bir fotoğrafı. (1995)
9. İtalya kraliyet ailesi at gezisindeyken. (1905)
10. Irak Komünist Partisi'nin bir üyesi kalabalığa konuşma yapıyorken. (Bağdat, 1958)
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11. İnşaat işçileri Lewiston, Idaho'da ahşap borular döşerken. (1891)
12. Mısır'da Sfenksin önünde poz veren samuraylar. (1864)
13. İkinci dünya savaşında bombardıman görevinde olan Alman savaş uçaklarından saklanmaya çalışan İngiliz çocuklar. (3 Eylül 1940)
14. Çavuş Herbert Lehr, atom bombası testlerinde kullanılacak plütonyum çekirdeğini toplantı odasına teslim ediyorken. (1945)
15. Empire State binasının inşaatında çalışan işçiler. (1930)
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