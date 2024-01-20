Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Firavun Ramses'in mezarında yemek yiyen İngiliz Arkeologlar. (1923)
2. Hitler'in Gençlik birliğinden 16 yaşındaki çocuk asker Hans Georg Henke'nin 1945'te Almanya'nın Hessen kentinde ABD 9'uncu Ordusu tarafından yakalanırken çekilmiş bir fotoğrafı.
3. Robert Oppenheimer ve General Leslie Groves arasında atom bombası testlerin yapıldığı yerde geçen bir görüşme.
4. İddialara göre Adolf Hitler'in 30 Nisan 1945'te intihar etmeden önceki son fotoğrafı. Fotoğrafta Hitler, yaveri Julius Schaub ile 28 Nisan 1945'te Reich Şansölyeliğinin kalıntılarına bakarken görülüyor.
5. Kaiser Wilhelm Silahı olarak da bilinen Alman Paris Silahı, Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük silahıydı. 1918'de Paris Silahı, Paris'i 120 km uzaktan bombaladı.
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6. Zincirlenmiş çocuk hükümlüler tarlalarda çalışıyorken çekilmiş bir fotoğraf. Güneyli eyaletlerde bulunan hapisler para kazanmak için mahkumları iş gücü olarak kullanırdı. (1903)
7. Titanik'in çapasının devasa zinciri. (1909)
8. Atom bombasından sonra Hiroşima şehri. (1945)
9. Londra'da bir seyyar bıçak bileyici. (1950)
10. Yaşayan en uzun adam olan Robert Wadlow, 1935'te ailesiyle birlikte poz verirken.
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11. Leonardo DiCaprio ve annesi Irmelin evlerinde Amerikan bayrağı önünde poz verirken. (1975)
12. Ağustos 1968'de Çekoslovakya'nın Prag kentinde bir binaya çarpan Sovyet tankı.
13. Sibirya'da sıradan bir kış günü. (1960)
14. Metropolitan demiryolunda tren kondüktörü olarak çalışan bir İngiliz kadın. (1916)
15. Henry Ford'un yaptığı ilk araba. (1896)
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