Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Pers İmparatorluğu'nun 2500 yıllık kutlaması. (Persepolis, İran. Ekim 1971)
2. Solcu bir kadın Şah karşıtı manifestoyu dağıtıyor. (Tahran, İran, 1979.)
3. New York'ta sergilenen Birinci Dünya Savaşı Alman miğferlerinden yapılmış bir piramit. (1919)
4. İsveçli halterci, 1976 Montreal Olimpiyat Oyunlarında başarılı bir şekilde ağırlık kaldırdıktan sonra sevinirken.
5. Caporetto muharebesi sırasında Avusturya-Macaristan siper akıncıları. (19 M17)
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6. Aslan terbiyecisi ve hayvan eğitmeni Jack Bonavita, aslanlarıyla birlikte poz verirken. Yüzyılın başında New York'ta saygın bir sirk sanatçısı olan Bonavita, 1917'de hayvanlarından biri tarafından öldürüldü. Saldırıyı yapan bir aslan değil, kutup ayısıydı.
7. Eşi savaşta olan bir kadın çocuğuyla arabalarını tamir ederken. (1944)
8. 1. Dünya Savaşında bir hendek sığınağındaki Alman askerlerinin fotoğrafı. (1917)
9. Gelecekteki Volkswagen otomobil fabrikasının temel atma töreni sırasında Adolf Hitler ve Ferdinand Porsche. (1938)
10. Pensilvanya'da doğan ve kendisini kral yapma niyetiyle Afganistan'a seyahat eden Josiah Harlan. Kral olma görevinde başarısız oldu.
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11. Polisler kaçakçılardan el konulan alkolleri imha ederken. (New York, 1922.)
12. Eski İtalya başkanı Aldo Moro'nun Kızıl Tugaylar örgütünün rehinesi olarak çekilmiş ikinci fotoğrafı. Başkan daha sonra rehin olarak öldürüldü. (19 Nisan 1978)
13. Suriye Devlet Başkanı Hafız El Esad, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın İsrail'i ziyaret eden ilk Arap dünya lideri olmasına tepki gösteren bir basın toplantısındayken. Yom Kippur savaşında Mısır ile birlikte İsrail'e karşı savaşan Esad, derinden ihanete uğradığını hissetti ve daha sonra da Mısır ile olan diplomatik ilişkiler kopardı. (1977)
14. İlk Super Bowl, 15 Ocak 1967. Packers takımı, güneşli bir öğleden sonra LA Coliseum sahasında Chiefs takımını 35-10 mağlup etti. Bilet fiyatları o zamanlarda sadece 12 dolardı.
15. Samuray kaskı ve kimono giyen Polonyalı sanat eleştirmeni ve sanat koleksiyoncusu Feliks "Manggha" Jasieński. (Kraków, Polonya, 1903)
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