Keşke Bilmeseydik! İç Yüzleri Göründüğünden Daha Farklı Olan 15 Tarihi Figür
Keşke Bilmeseydik! İç Yüzleri Göründüğünden Daha Farklı Olan 15 Tarihi Figür
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Tarihin tozlu sayfalarına adlarını iyi insanlar olarak kazımış ama gerçekte hiç de öyle olmayan yüzleri olan figürleri paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Alexander Graham Bell sağır insanların toplum için sorun teşkil ettiğini ve bu insanların üremelerinin engellenmesi gerektiğini savunurdu."
2. "Ghandi'nin Güney Afrika'nın yerlilerine yaptığı ırkçılıklar çoğu kişi tarafından bilinmese bile, kendisi yerli halkı ayrıştıran ve kötüleyen birçok yorumda ve betimlemede bulunmuştur."
3. "Amerikan aktris Tippi Hedren yazdığı bir anı yazısında ünlü film yönetmeni Alfred Hitchcock'ın genç kadınları hedefleyen bir cinsel tacizci olduğunu söylüyor."
4. Tesla gibi diğer mucitlerin ünü yayılmaya başladıkça Thomas Edison'un aslında buluşlarında Tesla'nın önemli derecede olan payını gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmaya başladı."
5. "Bir Fransız olarak şunu söylemeliyim ki Coco Chanel, modada devrim yaratması ve ardında güçlü bir miras bırakması nedeniyle birçok insan tarafından takdir ediliyor olsa da kendisi bir Nazi işbirlikçisiydi."
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6. "Henry Ford o kadar Yahudi karşıydı ki zamanın Nazi Almanya'sı kendisini bir kahraman olan ilan etmişti."
7. "Hippilerin kahramanı olarak görülen John Lennon gerçek hayatında hiç de barışçıl birisi değildi. Aile ve arkadaş çevresi tarafından çok sinirli olarak bilinen Lennon öfke sorunları çeken birisiydi."
8. "Bir millete ilham veren Bob Marley, eşinin iddialarına göre kendisine çok acımasızca davranırdı."
9. "Steve Jobs çok garip alışkanlıkları olan ve çalışanlarına kaba olan birisiydi. Bunun yanı sıra da kendisini baba olmaya hazır hissetmediği için kızını terk etmişti."
10. "Oliver Cromwell kralı tahttan indirip ülkenin zalimi oldu. Cromwell, İrlandalı Katoliklere soykırım uygulayan ve Birleşik Krallık'ı Püriten bir diktatörlüğe dönüştüren şeytani bir sosyopattı."
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11. "Charlie Chaplin reşit olmayan birisiyle cinsel ilişkiye girip, o kişi hamile kaldığı için onunla evlenmiştir. İlerleyen yıllarda o kişiden boşanıp başka bir reşit olmayan kızla evlenmişti."
12. "Rahibe Teresa'nın verdiği sağlık hizmetleri merkezlerinde önemli sağlık kuralları bilerek görmezden gelindiği ve Teresa'nın bundan haberdar olduğu gizlenmeye çalışılan bir gerçek."
13. "Ünlü Aktör Marlon Brando Last Tango in Paris filminde aktris Maria Schneider'a tecavüz etti."
14. "Alman kimyager Fritz Haber, amonyak sentezleme metodunu keşfederek hem tarım sektörü için çığır açan bir keşifte bulunmuştur hem de ikinci dünya savaşında Nazi Almanya'sı için sayısız kişinin ölümüne neden olan silahları geliştirmede yardımcı olmuştur."
15. "Claus von Stauffenberg. Hitler'i öldürmeye teşebbüs eden adamlardan biriydi. Çoğu kişi onu bir kahraman olarak görüyor olsa da kendisi bir Nazi'ydi ve sadece Hitler'in rejiminin ilerleme şeklini beğenmiyordu."
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