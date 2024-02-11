Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Falkland Savaşı'ndaki yenilginin ardından Arjantin ordusunun silahsızlandırılması sırasında çekilmiş bir fotoğraf. (1982)
2. Toronto Maple Leafs oyuncusu Börje Salming, 26 Kasım 1986'daki bir maçta, Detroit Red Wing takımından Gerard Gallant'ın kaykay bıçağıyla kazayla yüzünün kesildiği bir olayın ardından 1986'da yavru kedisiyle birlikte poz verirken. Kazadan sonra oyuncunun yüzüne 200'den fazla dikiş atılması gerekti.
3. 11 Eylül saldırılarından sonra Pentagon binasında gerçekleştirilen tadilatlar. (6 Şubat 2002)
4. Malcolm X, 1965'te vurulduktan sonra hastaneye nakledilirken. Malcolm X, daha sonra aldığı 21 kurşun yarasına yenik düşer.
5. Jean-Marie Loret, 1970'lerde Hitler'in gayri meşru Fransız oğlu olduğunu iddia ediyordu. Loret'e göre, 1917'de belgelerde babası olarak listelenen "meçhul bir Prusyalı asker" daha sonra diktatör oldu. Tarihçiler arasında bu iddialar üzerindeki fikir birliği, bunların kanıtlanmasının pek mümkün olmadığı ve bazılarına göre de imkansız olduğu yönündedir.
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6. Prenses Diana, oğulları William ve Harry ile Thorpe parkında kütük kanalında eğlenirken.
7. 1917'de Birinci Dünya Savaşı'na gitmeden hemen önce genç bir askerin annesi ile çektirdiği fotoğraf.
8. Mareşal Rundstedt, Mussolini ve Hitler 1941'te Rusya'da bir konuşma yaparken.
9. New York'ta görüntülenen bir taşıma servisi. (1938)
10. Mao Zedong, Çin'in son imparatoru ve eski Japon kukla devleti Manchukuo'nun lideri Puyi ile buluşurken. (1961)
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11. Haziran 1980'de Şili'deki askeri diktatörlük sırasında sanatçı Alfredo Jaar Şilililere basit bir soru sordu: "Es usted feliz?" (Mutlu musunuz?)
12. Dudak dövmeli iki Ainu kadını. (Japonya, 1890)
13. 1900'lerde Viktorya döneminden kalma bir rollercoaster'a binen insanlar.
14. Çocuklar dünyanın en büyük ahşap kulübesiyle poz verirken. Kulübe, 1905 yılında inşa edilmiş ve daha sonra 1964 yılında yanmıştır.
15. 1913'te İngiliz imparatorluğunun Somaliland Harekatı sırasında deve süren İngiliz askerleri.
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