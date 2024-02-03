Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bir kömür madencisinin 149 yıl önce kanaryası için yaptığı tabut üzerindeki yazıtta "Küçük Joe'nun Anısına. 3 Kasım 1875'te Öldü. 3 Yaşındaydı" yazıyor.
2. Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu sırasında keşfedilen ve 14. yüzyıla ait olduğu sanılan insan şeklindeki kurşundan yapılma lahit.
3. Bir duvar üzerinde bulunan Roma döneminde yapılmış M.S 207'den kalma 1.800 yıllık cinsel organ grafitisi.
4. Çin'in Ming hanedanlığından kalma bir gardiyan heykeli.
5. Çin'de bulunan Xiaohe Çöl Mezarlığı'ndaki 4000 yıllık ahşaptan yapılmış figürler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Fransa'da bir mağarada bulunan 13.000 yıllık yünlü mamut çizimi.
7. Antik Mısır'ın en gerçekçi heykellerinden biri olan ve hanedanının üst düzey bir yetkilisini temsil eden Kraaper'in ahşap heykeli. (M.Ö 2435-2306)
8. M.S 3. yüzyılın sonunda Roma imparatoru Diocletianus için inşa edilen ve bugün Hırvatistan'ın eski Split kentinin yaklaşık yarısını oluşturan Diocletianus Sarayı'nın havadan görünümü.
9. M.Ö 1200 ile 450 yılları arasında Chełmno halkının yaşadığı Polonya'daki bir göl yatağında bulunan bronz takı definesi.
10. M.Ö 3. yüzyılın sonlarında ölen, 16 ila 18 yaşları arasındaki genç bir adama ait demir çiviyle delinmiş kafatası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Nagoya kalesinde bulunan bir konağın 1877'de çekilmiş orijinal fotoğrafı. Konak, ikinci dünya savaşında gerçekleşen Amerikan hava saldırıları sırasında yok edildi.
12. Doğu İspanya'daki Coves de l'Aranya'da bulunan, arı kovanından bal toplamak için sarmaşıklara tutunan bir kadını tasvir eden 8000 yıllık bir mağara resmi. Tablo, bilinen en eski arı tasviri ve insanların bal tüketiminin en eski kanıtıdır.
13. Aziz Nicholas'ın annesinin sütünü reddettiğini gösteren Romanesk bir fresk. (M.S 11. yüzyılın sonları, Novalesa Manastırı, İtalya)
14. Peru'nun kuzey kıyılarında bulunan ve M.S 1000 yılından kalma altından yapılmış bir zır göğüslüğü.
15. Sedef çinilerle kaplanmış, dişleri kemikten ve deniz kabuğundan yapılmış tüylü çakal savaşçısı. (M.S 12. yüzyıl, Toltek uygarlığı, Meksika)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda