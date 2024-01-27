Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. 1700 yıldır gömülü kaldıktan sonra 2023 yazında bir çiftçinin tarlasında yapılan amatör bir kazı sırasında ortaya çıkarılan ve nesneler arasındaki uzaklığı ölçmek için kullanıldığı düşünülen bronz bir "dodecahedron"
2. 1985 yılında Rusya'nın Karakol köyünde 5000 yıldır hiç el değmemiş bir mezar bulundu. Mezarın duvarları olarak kullanılan taş levhalar üzerinde bulunan görüntüler, beyaz, kırmızı ve siyah olmak üzere 3 renkte yapılmış olup, Sibirya'da bulunan ilk çok renkli kaya resimleridir.
3. Türkiye'nin Bergama ilçesindeki Akropolis Sarayı'nda bulunan, M.Ö 2. yüzyıldan kalma bir taban mozaiği üzerinde bulunan imza. Mozaikler gerçek hayatı taklit ettiği için bu imza sanatçı tarafından sanki balmumuyla yapıştırılmış ve neredeyse rüzgarda uçup gidecekmiş gibi tasvir edilmiştir.
4. 2.200 yıl önce İran'ın Çehrehabad şehrindeki Part İmparatorluğu döneminde, çalıştığı tuz madenlerinin çökmesi sonucu kazara hayatını kaybeden bir madencinin bacağı.
5. Ukrayna'da, boyunlarında büyük yüzükler ve ayaklarında kovalar bulunan ölülerin bulunduğu 1000 yıllık bir mezarlık keşfedildi.
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6. M.Ö 360 yılından kalma bir vazonun üzerinde betimlenmiş olan Afrodit'in oğlu Eros'u sandaletiyle tehdit ettiği sahne.
7. Dünyanın en kurak iklimlerinden birine sahip olan Şili'nin Atacama Çölü'nde uzun süredir gömülü olan bir ceset, iklimin sağladığı koşullar sayesinde hala saç, deri ve elbiselerini kaybetmeden durmuştur.
8. 1881'den kalma Romanya'nın Çelik Tacı. Bağımsızlık Savaşı'nın ardından Kral I. Carol pahalı bir tac yerine Romen askerlerinin savaştaki fedakarlıklarını simgeleyen ve onurlandıran bir tac yaptırdı.
9. İtalya'nın antik köyü Herculaneum'da bulunan, M.Ö 1. yüzyıldan kalma mozaik döşemeli ev. Zeminin benzersiz şekli, bir yanardağ patlaması sonucu bu ortaya çıkan muazzam gücün etkisi olduğu düşünülüyor.
10. M.Ö 394'te Korint deniz savaşında öldürülen bir Yunan vatandaş askeri olan Demokleides'in Cenaze taşı. Demokleides, taşın üstünde arkasında kalkanı ve Korint miğferiyle, bir geminin pruvasında dalgın bir pozisyonda otururken tasvir edilmiş.
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11. Türkiye'deki Kekova Adasında bulunan Teras Kilise'de iki farklı dönemeden kalma üst üste yapılmış Roma dönemi mozaikleri.
12. Yunanistan'ın güneyinde bulunan karşı karşıya duran iki keçi şeklinde uçları olan altın bir bilezik. (M.Ö 5. Yüzyıl)
13. Meksika'nın kuzeyinde bir arkeolojik kazı bölgesinde bulunan bir mezar üzerine yerleştirilmiş 2,300 kiloluk meteor taşı.
14. 8 yaşındaki kız çocuğunun mezarında bulunan 9 bin yıllık kolye. Arkeologlar tarafından yeniden yapılandırılan 2.500'den fazla boncuktan yapılmış bu kolye Ürdün'de bulunmuştur. (M.Ö 7400–6800)
15. M.S 1620'de yapılan ve şu anda Albion Art koleksiyonunda yer alan bu ve tamamen fildişinden yapılmış bu yüzük, minyatür bir çarmıha gerilme sahnesini göstermektedir.
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