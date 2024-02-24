Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Netflix dizisi "Narcos"taki rolleriyle ünlenen DEA ajanları Javier Pena ve Steve Murphy. İkili teşkilatın Pablo Escobar'ı adalete teslim etme çabalarına öncülük ettiler. (1990)
2. Kuveyt'teki savaşın bitmesinden bir gün önce tahliye edilen askerler. Fotoğrafta görülen asker tahliye edilmeden önce arkadaşını kaybettiği için duygularını kontrol edemedi. (27 Şubat 1991)
3. Kanada yerlileri ve devlet güçleri arasında gerçekleşen bir toprak anlaşmazlığı sırasında göz göze gelen bir aktivist ve Kanada askeri. (1 Eylül 1990)
4. General Augusto Pinochet, Şili'de demokratik olarak seçilmiş sol hükümeti deviren darbenin 10. yıldönümü kutlamaları sırasında görüntülenirken. (1983)
5. NBA'in en uzun adamı Manute Bol üniversitede oynadığı bir maçta potayı savunuyorken. (1980'ler.)
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6. Sovyet diktatörü Joseph Stalin'in Gürcistan'da 1880'lerin sonlarına ait okul fotoğrafı. Stalin, 1922-1953 yılları arasında Sovyet devletini otokratik bir şekilde yönetti ve bu süreçte milyonlarca insanı öldürdü.
7. 1945'te Okinawa adasında erzağını iki Japon çocukla paylaşan Amerikalı bir asker.
8. Merkür Yedilisi. Dr. Wernher von Braun (sağda) ile tartışan ilk nesil Amerikan astronotları. (1959)
9. Hitler'in sağ kolu Joseph Goebbels, fotoğrafını çeken Yahudi fotoğrafçı Alfred Eisenstaedt'e dik dik bakıyorken. (1933)
10. Michelin grubu, 17 Nisan 1928'de Michelin Hour radyo programının açılışında sahne alıyorken.
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11. 1922'de Chicago'daki Oak Street plajında mayo giydikleri için tutuklanan kadınlar.
12. Avrupa kıtasının çoğunu tek bir devlette birleştirmeyi amaçlayan "Pan-Avrupa" hareketinin öncüsü Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi. Kalergi, Fransız, Alman, Japon, Norveç, Yunan, Polonya, Baltık, Flaman, Avusturya-Macaristan ve Bizans soylularının soyundan geliyordu. (1930)
13. ABD Başkanı Richard Nixon ve Meksika Devlet Başkanı Gustavo Diaz Ordaz, Meksika'nın Puerto Vallarta kentinde halk ile buluşurken. (20 Ağustos 1970)
14. Ünlü Amerikan yazar Ernest Hemingway, 1953'te 4. eşi Mary ile çıktığı Kenya safarisindeyken.
15. Joseph Goebbels'in topyekun savaş çağrısı yaptığı Sportpalast mitingi. (Berlin, Almanya. 18 Şubat 1943.)
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