Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. 639 yılından kalma, Soğd dilinde yazılmış bir Türk kadın kölenin Soğdlu bir tüccar tarafından günümüz Çin'inin Gaochang şehrindeki Çinli bir keşişe satılmasını ayrıntılarıyla anlatan köle sözleşmesi.
2. Antik Mısır'dan kalma bir mezarlıkta bulunan 3500 yıllık bir ekmek kalıntısı.
3. Mısırlı bir çocuğun mezarında bulunan, M.Ö 2500'lere ait bir top. Büyük olasılıkla çocuğun öbür dünyada oynayabileceği bir şeye sahip olması için ebeveynleri tarafından oraya yerleştirildi.
4. Antik Pompeii şehrindeki yollar üzerine kazınmış ve genelevlerin yolunu gösteren erkek cinsel organı şekilleri.
5. Roma saray mimarisinin en büyük ve en iyi korunmuş örneği. Diocletianus Sarayı, M.S 4. yüzyılda imparator Diocletianus için inşa edilmiş antik bir Roma sarayıdır.
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6. "İki Kardeşin Hikayesi" papirüsü. MÖ 1200 civarında yazılan bu eser, aynı adı taşıyan iki kardeşin olduğu eski bir Mısır halk masalını anlatır ve türünün en eski tamamlanmış masallarından biridir.
7. İtalya'da bulunan Via Appia Antica yolu. Roma şehrinde bulunan en eski ve en önemli yollardan biridir. Bu yolu bugün hala yürümek mümkündür. (M.Ö 312)
8. Delphi'nin gümüş boğası, tamamen dövme metalden yapılmış büyük bir heykeldir. Boğa heykeli gümüş yapraklardan yapılmıştır. Boynuzları, kulakları ve toynakları gibi detayları yaldızlıdır. M.Ö 6. yüzyılda yapılmış bu eser şu anda Yunanistan'daki Delphi arkeoloji müzesinde bulunuyor.
9. Karsakpay yazıtı, Kazakistan'da bulunan bir Türk yazıtıdır. Yazıt, Timur İmparatorluğu'ndan Emir Timur 1391'de Altınordu Hanı Toktamış'ı yenmek için Kazak bozkırlarını geçerken yazılmıştır.
10. İngiltere, Kuzey Yorkshire'daki Thornborough taş yapıt kompleksinin 3 hizalı taş yapıtının havadan görünümü. Bu yapıtların Neolitik ve Tunç çağlarında yapılan ritüel topraklarının parçası oldukları ve M.Ö. 3500 ile 2500 yılları arasına ait oldukları düşünülüyor.
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11. Moğolistan'ın Altay dağlarında bulunan Bronz çağından kalma elk boynuzundan yapılmış ok ucu.
12. Yunan tanrıçası Afrodit'in bazalt heykeli. (Roma, M.S 2. yüzyıl)
13. Pamukkale'de bulunan Havari Aziz Philip'in mezarı.
14. Japonya'nın Edo döneminden kalma bükülebilir demir ejderha heykelciği. (18. Yüzyıl)
15. Mısır'da bulunan ve 1550'li yıllardan kalma atlı memlük zırhı.
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