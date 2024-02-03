Göz Göre Göre Gerçekleri Yok Sayarak Burnunun Dikine Giden İnsanlardan 15 İlginç Hikaye
Göz Göre Göre Gerçekleri Yok Sayarak Burnunun Dikine Giden İnsanlardan 15 İlginç Hikaye
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Gerçekler kabak gibi ortadayken görmezden gelmeye karar veren ya da inkar eden insanların başlarına aldığı dertlere inanamayacaksınız.
Buyurun 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Bir arkadaşım yıllardır tüm parasını kumarhanelerde harcıyordu. Son parasının kaybettiği gün kumarhanede olan bir kazada yaralandığı için şirketten tazminat parası almıştı. Arkadaşım o paranın hepsini aynı kumarhanede kaybetti."
2. "Arkadaşım iki defa yere düşüp kendini yaralamasına rağmen hala ısrarla gurur yaptığı için baston kullanmak istemiyor. Yaşlanmayı kabullenemediği için bir gün başına bir şeyler gelecek..."
3. "Annemin kanseri yenebileceğine hepimiz o kadar emindik ki aylar boyunca hep diyet ve sporla uğraştık. Bu yüzden de ölümü bize tren gibi çarptı. Onu kaybetme korkumuz artık inada dönüşmüştü ve gözümüzü köreltmişti."
4. "Büyük annem bir yalanı yaşıyor. Çocukları çok kötü insanlar olmalarına rağmen asla onları yargılamıyor hala onları masum görüyor. Belki de bu yüzden böyleler..."
5. "Asla ders çalışmadığı için tüm derslerden kalan ama hala ısrarla hocaların onu sevmedikleri için böyle yaptıklarını düşünen arkadaşım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Arkadaşım hayatını düzeltmeye dair hiçbir girişimde bulunmuyor ve sadece hayatı kötü olduğu için şikayet ediyor. Biraz çabayla işlerin yerine gireceğini görmek istemiyor."
7. "Eski kız arkadaşım çok düşüncesiz bir insandı ama bunu asla kabullenmiyordu. Gerçekleri yüzüne vurunca da kurban rolünü oynayıp onu sevmediğimi iddia edip beni suçluyordu."
8. "Annem ve babam boşanalı yıllar oldu. Annem şu an başka biriyle evli ve mutlu bir hayat sürdürüyor, babam ise hala annemle tekrardan evlenmek istiyor hala kendisini mükemmel bir koca olarak görüyor ve eski ilişkilerindeki sorumlulukları asla kabullenmiyor."
9. "Çocuklarına iyi anne babalık yapamayan insanlar çocukları okula ilgisiz ve derslerinde başarışız olunca öğretmenleri ve okulu suçluyor."
10. "Tavsiyelerime rağmen yıllardır bir kere bile düzenli bir uyku çekmemiş kardeşim hala neden hep halsiz ve keyifsiz hissettiğini sorguluyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Neredeyse bir aydır boğaz ağrısı ve öksürük problemi çeken arkadaşım ısrarla hastaneye gitmiyordu. En son bir gece artık düzgün nefes alamadığı için onu acile götürmemiz gerekti..."
12. "Açık bir şekilde bağımlı olmasına rağmen hala istediğim zaman hemen bırakırım diyen babam."
13. "Sınıf arkadaşımın hoşlandığı kız onu bariz bir şekilde parası için kullanıyor ve biz bunu ne kadar ona söylesek de bize inanmıyor."
14. "Babam kendisini yaşlı göstereceğini düşündüğü için işitme cihazı istemiyor. Ona onu gerçekten yaşlı gösteren şeyin sürekli her şeyi yanlış duyması olduğunu anlatmaya çalıştığım ama beni duymadı."
15. "Köpeğini asla veterinere götürmeyen aşılarını yaptırmayan komşum köpeği öldükten sonra kendisi dışında herkesi suçladı."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın