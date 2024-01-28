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Verdikleri Ani Kararlardan Sonra Hayatın Açtığı Yeni Kapıları Anlatan 15 Kişi

Verdikleri Ani Kararlardan Sonra Hayatın Açtığı Yeni Kapıları Anlatan 15 Kişi

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 20:31

Hayatlarının önemli bir ölçüde değişmesine sebep olan, verdikleri önemsiz gibi görünen küçük kararları paylaşarak hepimize hayatta küçük adımların büyük sonuçlara sebep olabileceğini kanıtlayan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/lizmrichards...
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1. "Bir keresinde kızımı okuldan almaya giderken daha önce hiç kullanmadığım bir yoldan gitmeye kadar verdim. Yolda giderken küçük bir çukurun içine düşmüş zayıf bir köpek yavrusu buldum ve onu alıp veterinere götürdüm. "

1. "Bir keresinde kızımı okuldan almaya giderken daha önce hiç kullanmadığım bir yoldan gitmeye kadar verdim. Yolda giderken küçük bir çukurun içine düşmüş zayıf bir köpek yavrusu buldum ve onu alıp veterinere götürdüm. "

O köpek artık ailemin bir parçası ve onu çok seviyorum, eğer o gün o yoldan gitmeyi seçmeseydim kim bilir o köpeğe ne olacaktı.

2. "Bir keresinde çok uzun zamandır görmediğim bir arkadaşın doğum günü partisine gitmiştim. Başlarda partideki tek tanıdığım kişi oydu ama gecenin sonunda bir sürü arkadaş edinmiş oldum ve hatta şuan da o partide tanıştığım kişi ile evliyim."

2. "Bir keresinde çok uzun zamandır görmediğim bir arkadaşın doğum günü partisine gitmiştim. Başlarda partideki tek tanıdığım kişi oydu ama gecenin sonunda bir sürü arkadaş edinmiş oldum ve hatta şuan da o partide tanıştığım kişi ile evliyim."

3. "Bir gün arkadaşımla dolaşırken bir iş ilanına denk geldik ama işin gereksinimlerini karşılamıyor gibi hissettiğim için işe başvurmadım. Birkaç gün sonra tek başımayken ilanla gene karşılatış ve bu sefer şansımı denemek istedim. Beni geri aramayacaklarına çok emindim."

3. "Bir gün arkadaşımla dolaşırken bir iş ilanına denk geldik ama işin gereksinimlerini karşılamıyor gibi hissettiğim için işe başvurmadım. Birkaç gün sonra tek başımayken ilanla gene karşılatış ve bu sefer şansımı denemek istedim. Beni geri aramayacaklarına çok emindim."

'Başvuru yaptıktan yarım saat sonra beni geri aradılar ve iki gün sonra da işe başladım. Bazen bir şeylerin üstünde çok düşünmeden hareket etmek gerekiyor cidden.'

4. "Bir oyun şirketinden 3600 hisse aldım ve şu anda büyük kârdayım."

4. "Bir oyun şirketinden 3600 hisse aldım ve şu anda büyük kârdayım."

'İnternette bunun hakkında birçok paylaşım gördükten sonra şansımı denemek istedim ne kadar riskli olsa da ve şansım nasıl yaver gittiyse artık yatırırım büyük bir kâra dönüştü.'

5. "Okuduğum bölümü bırakıp moleküler biyoloji okumaya geçtim. Hayatımın en iyi kararı oldu."

5. "Okuduğum bölümü bırakıp moleküler biyoloji okumaya geçtim. Hayatımın en iyi kararı oldu."

'Mezun olduktan sonra doktoramı yaptım. Şimdi dünyanın en prestijli üniversitelerinden birinde biyoinformatik profesörüyüm. Verdiğimiz bazı kararlar en doğru kararlar olabiliyor.'

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6. "Yeni bir yastığa geçtikten sonra uzun bir süre boyun ağrıları çekmeye başladım ve ne kadar yastık değiştirsem de bu ağrılar geçmedi."

6. "Yeni bir yastığa geçtikten sonra uzun bir süre boyun ağrıları çekmeye başladım ve ne kadar yastık değiştirsem de bu ağrılar geçmedi."

'Bir gün alışveriş merkezinde dolanırken karşıma süper yumuşak yastıklar çıktı. İnternette her zaman eğer boynunuz ağrıyorsa yumuşak yastıklardan uzak durun diye okumuştum ama daha fazla dayanamadığım için yastıkları gene de aldım. O zamandan beri bebekler gibi uyuyorum. Hayatımda verdiğim en iyi karar olabilir.'

7. "Wikipedia üzerinde bir şey değiştirmem kocamla tanışmamı sağladı."

7. "Wikipedia üzerinde bir şey değiştirmem kocamla tanışmamı sağladı."

'Wikipedia üzerinde sayfaları düzenlerken başka bir editör ile tanıştım. Meğerse çoğu editör birbirini tanıyormuş. Uzun bir süre boyunca internet üzerinden konuşmaya devam ettik yıllar sonra da evlendik.'

8. "Akademik sürecim pek başarı ile geçmese de bir gün şansımı deneyip yabancı bir ülkedeki bir okula başvurdum."

8. "Akademik sürecim pek başarı ile geçmese de bir gün şansımı deneyip yabancı bir ülkedeki bir okula başvurdum."

'O zamandan beri hangi işe veya okula başvursam herkes o okuldaki geçmişimi görüp beni tebrik ediyor. Bir nevi o okula başvurmam benim için bir çok farklı kapıyı açmış oldu.'

9. "Bir gün İngilizce kursunda yanımda oturan kızı dersten sonra kahve içmeye davet ettim. Şimdi ise neredeyse 40 yıldır evliyiz."

9. "Bir gün İngilizce kursunda yanımda oturan kızı dersten sonra kahve içmeye davet ettim. Şimdi ise neredeyse 40 yıldır evliyiz."

10. "Eşim bunu ne kadar garip bulsa da yan binamızdaki daireleri hafta sonu kiralamak için gelen insanları her gördüğümde selam veririm."

'Bir gün gene her zamanki gibi geçici komşularıma selam verdim ve onlara şehirde olan büyük konser için mi geldiklerini sordum. Şansa bak ki çok iyi insanlar çıktılar ve bana yanlarındaki ekstra biletleri ücretsiz verdiler. O konserde çok iyi bir vakit geçirdim ve yeni arkadaşlar edindim.'

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11. "Konfor alanımdan çıkmak için bir gün sebepsiz bir şekilde Asya ülkelerine geziye çıktım. O gün 10 yıl önceydi ve hala ilk ziyaret ettiğim ülkede yaşıyorum."

11. "Konfor alanımdan çıkmak için bir gün sebepsiz bir şekilde Asya ülkelerine geziye çıktım. O gün 10 yıl önceydi ve hala ilk ziyaret ettiğim ülkede yaşıyorum."

12. "Eşimi yeni bir ev almamız için mülk kredisi çekmeye ikna ettim. Yıllarca süren uğraştan sonra artık kirada yaşamak yerine güzel bir evimiz var."

12. "Eşimi yeni bir ev almamız için mülk kredisi çekmeye ikna ettim. Yıllarca süren uğraştan sonra artık kirada yaşamak yerine güzel bir evimiz var."

13. "İşimden ve çalıştığım insanlardan nefret ediyordum. Bir gün patronumla büyük bir kavga ettim ve işi bıraktım. Aynı gün içinde dışarda sinirli sinirli dolaşırken eski arkadaşlarımla karşılaştım ve olayı onlara anlattım."

13. "İşimden ve çalıştığım insanlardan nefret ediyordum. Bir gün patronumla büyük bir kavga ettim ve işi bıraktım. Aynı gün içinde dışarda sinirli sinirli dolaşırken eski arkadaşlarımla karşılaştım ve olayı onlara anlattım."

'Şansa bak ki arkadaşım kendi şirketini başlatmış ve teklonoji bölümünde çalışana ihtiyacı varmış. Aynı gün içinde hep eski işimden çıktım hem de yeni işime girmiş oldum.'

14. "Üniversiteye giderken okuması kolay bir bölümü seçtim ve bunun ardından gerçekleşen bir sürü farklı olay bana hayatımın en eğlenceli dört yılını verdi."

14. "Üniversiteye giderken okuması kolay bir bölümü seçtim ve bunun ardından gerçekleşen bir sürü farklı olay bana hayatımın en eğlenceli dört yılını verdi."

'Okul bittikten sonra da güzel bir işim ve çok sevdiğim bir eşim oldu. Bazen hayatın karşına neler çıkaracağını asla bilemiyoruz.'

15. "Kıyı şeridine yakın bir yerdeki bir eve taşındık ve taşınmadan önce emlakçımız bize su taşkını sigortası yapmamızı tasviye etmişti.

15. "Kıyı şeridine yakın bir yerdeki bir eve taşındık ve taşınmadan önce emlakçımız bize su taşkını sigortası yapmamızı tasviye etmişti.

'Kıyıya yakındık ama su baskını olacak kadar yakın değildik ama gene de bu içime yer edindi ve sigortayı yapma kararı aldım. 10 gün sonra şehri sel bastı ve evimizin ilk katı su içinde kaldı. Eğer o sigortayı yapmasaydım şuan beş parasız kalmıştım...'

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