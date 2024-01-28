Verdikleri Ani Kararlardan Sonra Hayatın Açtığı Yeni Kapıları Anlatan 15 Kişi
Verdikleri Ani Kararlardan Sonra Hayatın Açtığı Yeni Kapıları Anlatan 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/lizmrichards...
Hayatlarının önemli bir ölçüde değişmesine sebep olan, verdikleri önemsiz gibi görünen küçük kararları paylaşarak hepimize hayatta küçük adımların büyük sonuçlara sebep olabileceğini kanıtlayan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Bir keresinde kızımı okuldan almaya giderken daha önce hiç kullanmadığım bir yoldan gitmeye kadar verdim. Yolda giderken küçük bir çukurun içine düşmüş zayıf bir köpek yavrusu buldum ve onu alıp veterinere götürdüm. "
2. "Bir keresinde çok uzun zamandır görmediğim bir arkadaşın doğum günü partisine gitmiştim. Başlarda partideki tek tanıdığım kişi oydu ama gecenin sonunda bir sürü arkadaş edinmiş oldum ve hatta şuan da o partide tanıştığım kişi ile evliyim."
3. "Bir gün arkadaşımla dolaşırken bir iş ilanına denk geldik ama işin gereksinimlerini karşılamıyor gibi hissettiğim için işe başvurmadım. Birkaç gün sonra tek başımayken ilanla gene karşılatış ve bu sefer şansımı denemek istedim. Beni geri aramayacaklarına çok emindim."
4. "Bir oyun şirketinden 3600 hisse aldım ve şu anda büyük kârdayım."
5. "Okuduğum bölümü bırakıp moleküler biyoloji okumaya geçtim. Hayatımın en iyi kararı oldu."
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6. "Yeni bir yastığa geçtikten sonra uzun bir süre boyun ağrıları çekmeye başladım ve ne kadar yastık değiştirsem de bu ağrılar geçmedi."
7. "Wikipedia üzerinde bir şey değiştirmem kocamla tanışmamı sağladı."
8. "Akademik sürecim pek başarı ile geçmese de bir gün şansımı deneyip yabancı bir ülkedeki bir okula başvurdum."
9. "Bir gün İngilizce kursunda yanımda oturan kızı dersten sonra kahve içmeye davet ettim. Şimdi ise neredeyse 40 yıldır evliyiz."
10. "Eşim bunu ne kadar garip bulsa da yan binamızdaki daireleri hafta sonu kiralamak için gelen insanları her gördüğümde selam veririm."
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11. "Konfor alanımdan çıkmak için bir gün sebepsiz bir şekilde Asya ülkelerine geziye çıktım. O gün 10 yıl önceydi ve hala ilk ziyaret ettiğim ülkede yaşıyorum."
12. "Eşimi yeni bir ev almamız için mülk kredisi çekmeye ikna ettim. Yıllarca süren uğraştan sonra artık kirada yaşamak yerine güzel bir evimiz var."
13. "İşimden ve çalıştığım insanlardan nefret ediyordum. Bir gün patronumla büyük bir kavga ettim ve işi bıraktım. Aynı gün içinde dışarda sinirli sinirli dolaşırken eski arkadaşlarımla karşılaştım ve olayı onlara anlattım."
14. "Üniversiteye giderken okuması kolay bir bölümü seçtim ve bunun ardından gerçekleşen bir sürü farklı olay bana hayatımın en eğlenceli dört yılını verdi."
15. "Kıyı şeridine yakın bir yerdeki bir eve taşındık ve taşınmadan önce emlakçımız bize su taşkını sigortası yapmamızı tasviye etmişti.
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