İş Görüşmelerinde Kendilerine Sorulan En İlginç Soruları Paylaşarak Akıl Tutulması Yaşatan 15 Kişi
İş Görüşmelerinde Kendilerine Sorulan En İlginç Soruları Paylaşarak Akıl Tutulması Yaşatan 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kelsiehammon...
Herhangi bir işe girerken sorulan ve duyan herkesin beynini yakan garip soruları paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimiz hadi hep birlikte inceleyelim...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Küçük bir kasabadaki bilişim teknolojileri işi için girdiğim mülakatta bana hiç anlam veremeyeceğim bir soru olan 'Cinsel içerikler sizin için sorun olur mu?' sorusuydu."
2. "'Herhangi bir hayvan olsaydın hangisi olurdun?' Bu askeri üsteki bir iş için sorulan soruydu..."
3. "Bir restorandaki işe başvururken bana öldükten sonra ne olduğunu düşünüyorsunuz diye sormuşlardı..."
4. "Kız arkadaşıma bir iş başvurusunda çok saçma bir şekilde eğer bir zombi istilası olsaydı hangi silahları kullanırdınız diye sormuşlardı..."
5. "Bir keresinde bana 'Kadınlarla sorunun mı var?' sorulduğunda şaşkınlıkla "Hayır?!" diye cevap vermiştim. Bu bir programlama işi içindi ve bugüne kadar hala bunu neden sorduklarını bilmiyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Ben belden aşağısı felçli biriyim. Bir iş görüşmesinde bana 'Gerçekten o tekerlekli sandalyeyi kullanman gerekiyor mu?' diye sorulmuştu."
7. "Bir masa başı işi için başvurduğumda bana partilemeyi ne kadar seversin diye sormuşlardı. Meğerse iş fazla sıkıcı olduğu için hafta sonu herkesin dansa gittiği bir gelenekleri varmış."
8. "Başvurduğum bir restoranda bana kaseye önce mısır gevreğini mi yoksa sütü mü döküyorsun diye sormuşlardı."
9. "İş veren bana 'zayıf yönlerinizi zaten bildiğime göre (neden bahsettiğine dair hiçbir fikrim yok), güçlü yönlerinizden bazıları neler?' diye sormuştu."
10. "İş ile alakası ne bilmiyorum ama bana erkek arkadaşın var mı diye sormuşlardı ve bu beni baya rahatsız etmişti."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Sağır olduğunu biliyorum ama gerektiğinde halkla ilişkilerle telefon görüşmeleri yapabilir misin diye sormuşlardı bana."
12. "Başvuruya gittiğim bir yerde iş veren bana hiç soru sormamıştı bir saat boyunca kendi başarılarından ve avcılık anılarından bahsedip sonra bana ne zaman işe başlayabilir diye sormuş."
13. "Çocukken annen ve babandan para çalar mıydın diye sormuşlardı bana. İşe girdikten sonra öğrendim ki benden önce çalışan kişi kasadaki tüm parayı alıp kaçmıştı."
14. "Bir mülakatta bana sigara içiyor musun diye sormuşlardı ben de hayır demiştim sonra bana soruyu soran adam ben içiyorum ama deyip sigara molasına çıkmıştı."
15. "İngilizce öğretmenliği için başvurduğum bir dershanede bana başka hangi dersleri verebilirsin diye sormuşlardı..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda