Hayat Kalitelerini Bir Anda Arşa Çıkartan Küçük Değişiklikleri Paylaşan 15 Kişi
Hayat Kalitelerini Bir Anda Arşa Çıkartan Küçük Değişiklikleri Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatı beklenmedik bir şekilde daha iyiye doğru değiştiren her gün verebileceğimiz küçük bir kararları paylaşarak herkese 'bunu ben neden daha önce düşünmedim' dedirten kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Boş boğazlık yapan pek de aklı yerinde diyemeyeceğimiz insanlarla konuşmayı ve tartışmayı bırakmak inanın bana hayatınızı daha iyi yapacak."
2. "Kulağa önemsiz gibi gelse de iş için giydiğiniz kıyafetleri mesaiden önceki gece hazırda tutmak size hiç düşünemeyeceğiniz kadar zaman kazandırabilir."
3. "Buz dolabı raflarıma artık örtü seriyorum böylece raflar temiz kalıyor ve buz dolabı temizlemek için saatlerimden olmuyorum."
4. "Komşularımla selamlaşmaya başlamak hiç beklemediğim arkadaşlıklar doğurdu. Mahallemde böyle iyi insanlar olduğunu hayal bile edemezdim."
5. "Telefonumdaki WhatsApp gibi önemli uygulamalar dışında tüm bildirimleri kapattım ve kafam kesinlikle hiç olmadığı kadar rahat ediyor."
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6. "Yatmaya hazırlanmadan önce bulaşıkları yıkamayı rutinimin bir parçası haline getiriyorum. Genelde üşendiğim için zorlansam da yine de kendimi bunu yapmaya eğittim. Her şey on dakika sürüyor ve ertesi sabah mutfağa girdiğimde etrafın ne kadar güzel ve temiz olduğunu gördüğümde güne güzel başlamış oluyorum. Kahvemi ve kahvaltımı hazırlarken beni iyi bir ruh haline sokuyor."
7. "Gereksiz eşyalarımı ya satıyorum ya da birilerine bağışlıyorum böylece evde birikmiş eşyalardan oluşan bir dağ oluşmuyor."
8. "Dinlenme günleri dışında her gün en azından 15 dakikamı ayırdığım bir egzersiz rutinine girdim. Az görünse de uzun vadede faydasını görebiliyorum."
9. "Uyku ve solunum cihazı kullanmaya başlamamla hayatımda en çok zorluklar çektiğim uykum sonunda düzeldi ve bunun kesinlikle günlük hayatım için pozitif etkileri oldu."
10. "Okula veya işe giderken evde hazırladığım yemekleri paketleyip getiriyorum böylece dışarda gereksiz yere pahalı yemeklere para dökmem gerekmiyor."
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11. "Gerektiğinden 30 dakika daha erken uyanıyorum. Böylece işe gitmeden önce kalkmam, bir fincan kahve yapmam ve haberleri okumam için zamanım oluyor ve sabahları aceleye hazırlanmam gerekmiyor."
12. "Geceleri dişlerimi gıcırdatmamak için ağız koruyucu takıyorum. Uyurken ucuz bir ağız koruyucu kullanmak sinüs baş ağrılarımı bu kadar azaltacağını hiç düşünmemiştim."
13. "İlave şeker içeren yiyecekler almayı ve dışarıda yemek yemeyi bıraktım, böylece kısa sürede 5 kilodan fazla kaybettim ve baya para biriktirdim."
14. "Duş rutinimi geceye aldım. Yatağa temiz bir şekilde girmek ve ayrıca sabahları uyumak için biraz daha fazla zaman ayırmak çok daha güzel hissettiriyor."
15. "İşyerinde asansör yerine merdivenleri tercih etmek her ne kadar acı verici olsa da kondisyonumu ve enerji düzeyimi artırdı."
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