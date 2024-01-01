Tüm Beyaz Yaka Çalışanlarının Patronlarından En Az Bir Kez Duyduğu Yalanlar
Tüm Beyaz Yaka Çalışanlarının Patronlarından En Az Bir Kez Duyduğu Yalanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Çalışanların artık duymaya alıştığı o klasik patron yalanlarını bizlerle paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Sana bu ekstra işi diğer pozisyon dolana kadar yapmaya devam edersen daha sonra emeğinin karşılığını alacaksın dediler mi bil ki göreceğin tek karşılık yorgunluk olacaktır."
2. "Bozuk olan şeyin yenisi için ayıracak bütçemiz yok derler ama olabilecek en gereksiz şeylere para akıtırlar."
3. "Yalan olduğu apaçık ortadayken en küçük şikayetinde maaşın zaten çalıştığın pozisyon için gerektiğinden daha yüksek lafını sıklıkla duyarsın..."
4. "Başkalarıyla maaşın hakkında konuşma demelerinin tek sebebi bazı kişiler hak ettiğinden daha fazla ya da daha düşük aldığındandır."
5. "İddia ettiklerinin aksine onlara sadakat borcun yok. Hayattaki durumunuz ne olursa olsun, yerinize daha ucuza başka birini getirebildikleri an işiniz bitti demektir."
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6. "İş yerinde herkesin bir aile olduğu yalanı. Herkesin birbirleri arkasından iş çevirdiği yerlerde nasıl aile olabiliriz?"
7. "Sizden kendileri için fedakarlık yapmanızı isteyip gelecekte sizi ödüllendireceklerini söylerlerse bilin ki gelecekte yapacakları tek şey daha fazla fedakarlık istemek olacaktır."
8. "Şirket zarar etmeye başlayınca çalışanlara endişe edilecek hiçbir şey yok deniliyorsa bilin ki endişe etmeniz gerekiyor."
9. "Sizi önemsiyoruz ve düşünceleriniz bizim için önemli gibi yalanların modası geçeli çok oldu."
10. "Hayat ile iş arasındaki dengenin önemine inanırız derler ve sana bir an ansızın geç saate ekstra mesai yazarlar..."
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11. "Esnek saatlerde çalışma olanağı sunuyoruz derler ama aylardır aynı saatlerde çalıştırılırsın ve sosyal hayatın artık bitmiştir."
12. "İnsan kaynakları dostunuzdur deniyorsa bilin ki insan kaynakları sizi en küçük fırsatta satıyordur."
13. "Sınırsız tatil günleri fırsatları az tatil günleri fırsatları demekmiş onu da öğrenmiş oldum."
14. "Anonim çalışan geribildirim anketleriniz %100 anonim değildir. Bunu asla unutmayın."
15. "Hepimiz aynı geminin yolcusuyuz ama nedense ben mesaiye kalırken patronum dünya turu atıyor..."
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