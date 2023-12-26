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Evlilik Teklifini Reddetme Sebeplerini Anlatarak Akıl Tutulması Yaşatan 15 Kişi

Evlilik Teklifini Reddetme Sebeplerini Anlatarak Akıl Tutulması Yaşatan 15 Kişi

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 20:01

Evlilik teklifini reddetme nedenlerini anlatan Reddit kullanıcıları, gerçek hayatın hiç de filmlerdeki gibi olmadığını bir kez daha hatırlattı. Buyurun 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/morganmurrel...
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1. "Eski eşimle yeni boşanmıştık ve bir süredir görüştüğüm adam bir anda evlilik teklifi etti..."

Bir anda 'Hayır, hayır, hayır' diye tekrarladım. Onun kalbini kırmak istememiştim ama zaten daha yeni kötü bir evlilikten çıktım.

2. "Resmi bir teklif olmadı ama ilişkinin ilk aylarından geleceğimizi planlamaya başlamıştı..."

2. "Resmi bir teklif olmadı ama ilişkinin ilk aylarından geleceğimizi planlamaya başlamıştı..."

Olmayan evimizden ve çocuklarımızdan konuşuyordu ve bu da beni geriyordu. Daha 18 yaşımdaydım. Bu kadarı fazla geldi ve ayrıldım. Benden ayrıldıktan bir iki yıl sonra başkasıyla evlendi. Sanırım sadece evlenmek istiyordu.

3. "Üç ayrı kişi tarafından evlilik teklifi aldım ama ikisini reddettim. İlki lisedeki erkek arkadaşımdı, ikinci üniversitedeki erkek arkadaşımdı..."

3. "Üç ayrı kişi tarafından evlilik teklifi aldım ama ikisini reddettim. İlki lisedeki erkek arkadaşımdı, ikinci üniversitedeki erkek arkadaşımdı..."

Sonuncu ve kabul ettiğim ise üniversitenin son senesindeki erkek arkadaşımdı. En kötüsü ikincisiydi çünkü telefonda mesaj atarak teklif etmişti. Nasıl yani???

4. "İkimiz de birbirinin hayatında ilginç konumlardaydık: Ben yeni boşanmıştım, o da eski nişanlısına karşı bir velayet savaşı veriyordu..."

4. "İkimiz de birbirinin hayatında ilginç konumlardaydık: Ben yeni boşanmıştım, o da eski nişanlısına karşı bir velayet savaşı veriyordu..."

Benim babamın evinde yaşıyorduk ve kira ödemiyorduk. Bir akşam ben yemek hazırlarken telefona bakıp gülümsüyordu; önemsemedim. Sonra bana bir arkadaşıyla buluşup geleceğini söyledi. Tamam dedim. Meğerse eski nişanlısı onu internette tanıştığı bir kız olarak kandırmış ve tüm gece o kızın gelmesini beklemiş. Aptal olduğum için ikinci şansı verdim ve birkaç hafta sonra evlilik teklifi etti. Sanki bu her şeyi düzeltirmiş gibi

5. "İlk teklifi hamileyken almıştım. Beni aldatıyordu, o yüzden hayır dedim ama ondan ayrılmadım..."

5. "İlk teklifi hamileyken almıştım. Beni aldatıyordu, o yüzden hayır dedim ama ondan ayrılmadım..."

Oğlumuz doğunca ilişkimiz iyiye gitmeye başladı. Ancak ona olan sevgim bitmişti. Ben de ayrılıp, farklı bir şehre taşındım. O zamandan beri hiç aramaya bile çalışmadı. Oğlumuzu da arayıp sormadı. Şimdi ikimiz de farklı kişilerle evliyiz.

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6. "18 yaşında yazın bir otelde çalışırken izin günleri benimle aynı olan tek kişi ile takılıyorduk..."

6. "18 yaşında yazın bir otelde çalışırken izin günleri benimle aynı olan tek kişi ile takılıyorduk..."

Daha bir ay olmuştu ve bir gün yürüyüşe çıkmak istedi. Yürüyüşte benim için sevgilisinden ayrıldığını söyleyerek evlilik teklifi etti. Bir kez öğle yemeği ısmarlayınca sadece sevgili olduğumuzu düşünmekle kalmamış, bir de tüm hayatımızı planlamış. Ona her türlü yalanı söyledim ama tek cevabı beni yine de bekleyeceği oldu. 

7. "Başta eşime hayır demiştim. Çünkü üniversiteden mezun olmadan önce nişanlanmak istememiştim..."

7. "Başta eşime hayır demiştim. Çünkü üniversiteden mezun olmadan önce nişanlanmak istememiştim..."

Bir yılı ayrı geçirdik. Sonra yaşadığım şehirde iş buldu. Birkaç yıl bekledikten sonra evlendik. İlk teklifte ikimiz de hazır değildik, beklediğimiz için memnunum.

8. "Daha 22 yaşındaydık ve evlilik teklifi ettiğinde ikimiz de zil zurna sarhoştuk..."

8. "Daha 22 yaşındaydık ve evlilik teklifi ettiğinde ikimiz de zil zurna sarhoştuk..."

Sonra sabah uyanınca tekrardan teklif etti. Ben de ikinci kez yine reddettim. Dokuz ay daha çıktık, sonra bir daha hiç sormadı.

9. "Cinsel ilişki esnasında evlilik teklifi etmişti."

9. "Cinsel ilişki esnasında evlilik teklifi etmişti."

10. "Lisedeki sevgilimle nişanlanmıştım ve benden 3 yaş büyük olduğu için neredeyse hayatımdaki tüm kararları o veriyordu..."

10. "Lisedeki sevgilimle nişanlanmıştım ve benden 3 yaş büyük olduğu için neredeyse hayatımdaki tüm kararları o veriyordu..."

Aldığı yüzüğü beğenmesem de kaba ve bencilce davranmamak için kabul etmiştim. 2.5 yıl boyunca onun kontrolcü davranışlarına katlandım ve kendi ihtiyaçlarımı görmezden geldim. Sonunda işlerin yürümeyeceğini anlayınca onu terk ettim ve şehirden taşındım. Daha sonra iki kez evlenip boşandığını duydum.

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11. "Bana evlilik teklifi ettiğinde hala beni aldattığı kadınla görüşüyordu. Tabi ki reddettim..."

11. "Bana evlilik teklifi ettiğinde hala beni aldattığı kadınla görüşüyordu. Tabi ki reddettim..."

Daha sonra o kadını bana evlilik teklifi edilen yüzüğü takarken gördüm.

12. "İlk erkek arkadaşımdı. Teklif etmese de yüzük almıştı ve babamdan izin de almıştı..."

12. "İlk erkek arkadaşımdı. Teklif etmese de yüzük almıştı ve babamdan izin de almıştı..."

Taşındığımızda bir süre uzak mesafe ilişkisi yaşamak zorunda kaldık. O zaman gerçek yüzünü gördüm. Orada yeni arkadaşlar edinirken bir erkekle çok yakın olduğumu söyleyerek sinir krizi geçirmişti. Öfke problemleri olduğunu gördüm. Ayrılmak zor oldu ama gerekliydi.

13. "Başından beri onun doğru kişi olmadığını biliyordum. Teklif gelince iyice gerildim ve emin oldum."

13. "Başından beri onun doğru kişi olmadığını biliyordum. Teklif gelince iyice gerildim ve emin oldum."

14. "Daha 21 yaşındaydım ve sadece 1 aydır tanışıyorduk. Her konuda hızlı ilerliyordu ve bu da beni endişelendiriyordu..."

14. "Daha 21 yaşındaydım ve sadece 1 aydır tanışıyorduk. Her konuda hızlı ilerliyordu ve bu da beni endişelendiriyordu..."

Onu reddetmemi iyi karşıladı. Ancak daha sonra ondan ayrıldım çünkü gerçek yüzü belli oldu. Başta sevgi yağmuruna tutarken sonra bir anda toksik bir hal almaya başladı.

15. "Bana evliyken evlilik teklifi etti. Reddetmek için yeterli bir sebep."

15. "Bana evliyken evlilik teklifi etti. Reddetmek için yeterli bir sebep."

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