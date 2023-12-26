Evlilik Teklifini Reddetme Sebeplerini Anlatarak Akıl Tutulması Yaşatan 15 Kişi
Evlilik Teklifini Reddetme Sebeplerini Anlatarak Akıl Tutulması Yaşatan 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/morganmurrel...
Evlilik teklifini reddetme nedenlerini anlatan Reddit kullanıcıları, gerçek hayatın hiç de filmlerdeki gibi olmadığını bir kez daha hatırlattı. Buyurun 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Eski eşimle yeni boşanmıştık ve bir süredir görüştüğüm adam bir anda evlilik teklifi etti..."
2. "Resmi bir teklif olmadı ama ilişkinin ilk aylarından geleceğimizi planlamaya başlamıştı..."
3. "Üç ayrı kişi tarafından evlilik teklifi aldım ama ikisini reddettim. İlki lisedeki erkek arkadaşımdı, ikinci üniversitedeki erkek arkadaşımdı..."
4. "İkimiz de birbirinin hayatında ilginç konumlardaydık: Ben yeni boşanmıştım, o da eski nişanlısına karşı bir velayet savaşı veriyordu..."
5. "İlk teklifi hamileyken almıştım. Beni aldatıyordu, o yüzden hayır dedim ama ondan ayrılmadım..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "18 yaşında yazın bir otelde çalışırken izin günleri benimle aynı olan tek kişi ile takılıyorduk..."
7. "Başta eşime hayır demiştim. Çünkü üniversiteden mezun olmadan önce nişanlanmak istememiştim..."
8. "Daha 22 yaşındaydık ve evlilik teklifi ettiğinde ikimiz de zil zurna sarhoştuk..."
9. "Cinsel ilişki esnasında evlilik teklifi etmişti."
10. "Lisedeki sevgilimle nişanlanmıştım ve benden 3 yaş büyük olduğu için neredeyse hayatımdaki tüm kararları o veriyordu..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Bana evlilik teklifi ettiğinde hala beni aldattığı kadınla görüşüyordu. Tabi ki reddettim..."
12. "İlk erkek arkadaşımdı. Teklif etmese de yüzük almıştı ve babamdan izin de almıştı..."
13. "Başından beri onun doğru kişi olmadığını biliyordum. Teklif gelince iyice gerildim ve emin oldum."
14. "Daha 21 yaşındaydım ve sadece 1 aydır tanışıyorduk. Her konuda hızlı ilerliyordu ve bu da beni endişelendiriyordu..."
15. "Bana evliyken evlilik teklifi etti. Reddetmek için yeterli bir sebep."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda