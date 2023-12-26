Evlilik Teklifini Reddetme Sebeplerini Anlatarak Akıl Tutulması Yaşatan 15 Kişi

Benim babamın evinde yaşıyorduk ve kira ödemiyorduk. Bir akşam ben yemek hazırlarken telefona bakıp gülümsüyordu; önemsemedim. Sonra bana bir arkadaşıyla buluşup geleceğini söyledi. Tamam dedim. Meğerse eski nişanlısı onu internette tanıştığı bir kız olarak kandırmış ve tüm gece o kızın gelmesini beklemiş. Aptal olduğum için ikinci şansı verdim ve birkaç hafta sonra evlilik teklifi etti. Sanki bu her şeyi düzeltirmiş gibi.