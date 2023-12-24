Senaryosu Hiçe Sayılarak Cinsel İçerikli Sahneleriyle Akıllara Kazınan 15 Film
Senaryosu Hiçe Sayılarak Cinsel İçerikli Sahneleriyle Akıllara Kazınan 15 Film
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Filmin kendisinden çok cinsel içerikli sahnelerinin konuşulduğu o filmleri Reddit kullanıcıları paylaştı, biz de derledik.
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15. Grinin Elli Tonu (2015)
14. Günahkar (2001)
13. Vahşi Şeyler (1998)
12. Sadakatsiz (2002)
11. Komşu Kızı (2004)
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10. İtiraf: Bölüm 1 (2013)
9. Temel İçgüdü (1992)
8. Desperado (1995)
7. Düşler, Tutkular ve Suçlar (2003)
6. Utanç (2011)
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5. Dönüş Yok (2002)
4. Gözü Tamamen Kapalı (1999)
3. Mavi En Sıcak Renktir (2013)
2. Siyah Kuğu (2010)
1. Deadpool (2016)
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