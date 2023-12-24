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Senaryosu Hiçe Sayılarak Cinsel İçerikli Sahneleriyle Akıllara Kazınan 15 Film

Senaryosu Hiçe Sayılarak Cinsel İçerikli Sahneleriyle Akıllara Kazınan 15 Film

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 22:01

Filmin kendisinden çok cinsel içerikli sahnelerinin konuşulduğu o filmleri Reddit kullanıcıları paylaştı, biz de derledik. 

Not: Filmlere ait bilgiler IMDb ve TMDB'den alınmıştır.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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15. Grinin Elli Tonu (2015)

15. Grinin Elli Tonu (2015)

IMDb: 4.2

Özet: Bir edebiyat öğrencisi olan güzel Anastasia Steele, çekici ve zengin bir iş adamı olan Christian Grey ile bir röportaj gerçekleştirir. Görüşmeye gittiğinde karşısında, tavırları ve çekiciliği ile baş döndüren bir adam bulur. Aşk ve ilişkiye biraz mesafeli duran Anastasia, bu zengin ve yakışıklı adamın cazibesine karşı koyamaz ve kendisini çekimine bırakır. Fakat hayatta her şeye karşı doyum noktasına ulaşmış olan Grey'in ilişki ve seks söz konusu olunca kimsenin bilmediği gizli sırları vardır. Genç kız karşısındaki adamla şehvetin bilmediği yollarına da sapacak mıdır?

14. Günahkar (2001)

14. Günahkar (2001)

IMDb: 6.0

Özet: Julia isimli esrarengiz ve güzeller güzeli bir kadın Luis Antonio Vargas isimli genç bir adamın aklını başından alarak onu birtakım sahtekarlık olaylarına bulaştırır. Luis, artık asla geri dönemeyeceği bir suçlar bataklığına girmiştir. Asıl şoku ise, uğrunda her şeyini verebileceği Julia'nın aslında kendisine aşık olmadığını öğrenince yaşayacaktır. Artık Luis'in tek amacı bu fettan ve yararcı kadından ağır bir intikam almak olacaktır.

13. Vahşi Şeyler (1998)

13. Vahşi Şeyler (1998)

IMDb: 6.6

Özet: 17 yaşındaki Kelly Van Ryan'ın yakışıklı rehber öğretmen Sam Lombardo'ya karşı hisleri basit bir hoşlanmanın çok ötesindedir. Ve onu yatağa atabilmek için her türlü yola başvurmaktadır. Reddedildiğinde ise onu kendisine tecavüz etmekle suçlar ve annesinin güçlü bağlantılarını kullanarak Sam'in hayatını yavaş yavaş mahvetmeye başlar. Yine de kanıt olmadığından dava açılamamaktadır. Ta ki Suzie Toller ortaya çıkıncaya kadar...

12. Sadakatsiz (2002)

12. Sadakatsiz (2002)

IMDb: 6.7

Özet: Connie Sumner, kocası ve oğluyla mutlu bir yaşantısı olan bir kadındır. Bir gün iş için New York'ta bulunduğu sırada rüzgar yüzünden dengesini kaybeder ve düşer. O sırada orada bulunan genç kitapçı Paul Martel, kadına yardım eder ve dizindeki yaraya pansuman yapmak için evine davet eder. Connie, genç adamın evinde çok kısa bir süre geçirir ve hemen evine döner. Bu olayın, kocası Edward ile olan ilişkisi için bir test olduğunu düşünmektedir. Ancak bir süre sonra genç adamın dairesine tekrar gider; olaylar artık kontrolden çıkmıştır...

11. Komşu Kızı (2004)

11. Komşu Kızı (2004)

IMDb: 6.7

Özet: Matthew, politikaya atılmak isteyen 18 yaşında bir gençtir. Bitirmek üzere olduğu okuluna konsantre olduğu için, sosyal yaşamı neredeyse yok gibidir. Bir gün masum görünüşlü güzel karşı komşusu Danielle ile tanışan Matthew'in hayatı birden bire değişir. İkili bir birine aşık olur ve hayal gibi bir ilişki başlar. Fakat Danielle'in geçmişi sanıldığı gibi masum değildir. Matthew, bütün şehirle birlikte, genç kızın bir dönem porno yıldızı olduğunu keşfeder. Kurduğu mükemmel yaşantı derinden sarsılan Matthew, Danielle'in geçmişte bıraktığı masumiyetini yeniden kazanmasına yardımcı olurken, Danielle'de Matthew'un kabuğundan çıkarak yaşamı keşfetmesini sağlayacaktır.

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10. İtiraf: Bölüm 1 (2013)

10. İtiraf: Bölüm 1 (2013)

IMDb: 6.9

Özet: Yaşlanmakta olan bekar Seligman, evinin yakınındaki bir ara sokakta kanlar içinde baygın bir kadın bulur. Kadının adı Joe'dur ve kendi kendine nemfoman teşhisi koymuştur. Joe, nazik yabancının dairesinde iyileşmeye çalışırken çocukluğundan genç yetişkinliğine kadar olan cinsel hayatının geçmişini anlatmaya başlar. Seligman ise çay içerek onu dikkatlice dinlemeye başlar.

9. Temel İçgüdü (1992)

9. Temel İçgüdü (1992)

IMDb: 7.0

Özet: Eski bir rock yıldızı olan Johnny Boz, seks sırasında acımasızca katledilir ve dava San Francisco Emniyeti'nden dedektif Nick Curran'a verilir. Soruşturma sırasında Nick, Boz'un ölmeden önce en son yanında görülen polisiye roman yazarı kız arkadaşı Catherine Tramell ile tanışır. Catherine çok zeki ve manipülatif bir kadındır ve Nick onun Boz'u öldürdüğüne aşağı yukarı ikna olmasına rağmen, herhangi bir kanıt bulamaz. Daha sonra Catherine ile tehlikeli ve şehvet dolu bir akıl oyunu oynamaya başlar. Ancak ilişkileri ilerledikçe birbirlerine iyice kapılırlar ve çelişen kanıtlar, Nick'i Catherine'in masumiyeti konusundaki şüphelerini sorgulamaya iter.

8. Desperado (1995)

8. Desperado (1995)

IMDb: 7.1

Özet: El Mariachi (Desperado), sevgilisini katledip, gitar çaldığı narin parmaklarını kıran gaddar Bucho'dan intikam almak için yanıp tutuşarak Meksika topraklarını diyar diyar gezmektedir.Bu yolculuk sırasında kendisine yaverlik yapan Buscemi (Steve Buscemi)'nin sayesinde bütün gittiği yerlerde bir efsane olan Mariachi, düşmanının izine iyice yakınlaştığı bir sırada güzel Carolina'yla tanışıp ona aşık olur. Bundan sonra bir hayli çetin bir mücadele başlayacaktır.Uyuşturucu ticareti, cinayet, aşk müzik ve ihanetle donanmış bu öykünün kahramanı El Mariachi-Müzisyen tiplemesi, yetenekli Latin yönetmen Robert Rodriguez'in ün kazanmasını sağlayan, ilk filmi El Mariachi-Gitarım ve Silahım'ın da baş kahramanıydı.Rodriguez'in ustası Quentin Tarantino'nun da filmde küçük bir rol oynadığını belirtelim.

7. Düşler, Tutkular ve Suçlar (2003)

7. Düşler, Tutkular ve Suçlar (2003)

IMDb: 7.1

Özet: Öğrencilerin sesini yükseltmeye başladığı, o ünlü 68 Baharı'ndayız. Isabelle ve erkek kardeşi Theo, bohem aileleri tatilde olduğu için Paris'te yalnız kalmışlardır. Matthew isimli Amerikalı bir öğrenciyi evlerine davet ederler. Üçünün de ortak özelliği ise filmlere olan düşkünlükleridir. Zamanla, konukla aralarındaki ilişki tutkularının peşinden cinselliği tüm yönleriyle keşfedecekleri arzu dolu bir oyuna dönüşür. Dışarıda ise devrim sesini çoktan yükseltmeye başlamıştır.

6. Utanç (2011)

6. Utanç (2011)

IMDb: 7.2

Özet: Brandon Sullivan otuzlu yaşlarında, cinsel dürtülerine hakim olamayan bir New Yorklu'dur. Brandon'ın iş, ev ve barlardan ibaret tekdüze yaşamı, fahişeler ve porno filmler arasında geçmektedir. Dikbaşlı kız kardeşi Sissy birkaç gün kalmak için evine gelince, hayatı birden rayından çıkacaktır.

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5. Dönüş Yok (2002)

5. Dönüş Yok (2002)

IMDb: 7.3

Özet: 1998 Cannes Film Festivali ödüllü Seul Contre Nous'un sansasyonel yönetmeni Gaspar Noé’den, gösterildiği hemen her yerde yoğun tartışmalara ve ağır tepkilere hedef olmuş, aşk, tecavüz ve intikam üzerine sarsıcı bir film.Gösterildiği bazı ülkelerde, seyircilerin bayılmaları ya da koltukları parçalamaları gibi vakalara neden olan film, sansürlenip sansürlenmeyeceği tartışmalarını geride bıraktı ve nihayet huzurlarımızda.

4. Gözü Tamamen Kapalı (1999)

4. Gözü Tamamen Kapalı (1999)

IMDb: 7.5

Özet: Bill Harford ve karısı Alice Harford'ın dış dünyaya mutlu bir yansıyan bir evlilikleri vardır. İlişkilerinde her şey yolunda gibi görünmektedir. Bir gün katıldıkları bir davette Alice, başka erkeklerle sohbetlere dalar. Bunu fark eden Bill, hem sinirlenir hem de yaşanan bu duruma tuhaf bir tepki gösterir. Bill, yaşanan o geceden sonra kimliğini cinselliğe emanet edecektir. Oldukça tuhaf düşüncelerle örülü bir cinsellik dünyasına doğru savrulacaktır.

3. Mavi En Sıcak Renktir (2013)

3. Mavi En Sıcak Renktir (2013)

IMDb: 7.7

Özet: 15 yaşındaki Adèle'in emin olduğu iki şey vardır; o bir kızdır ve kızlar erkeklerle çıkar. Bir gün büyük meydanda Emma'nın mavi saçlarını farkediverir ve işte o an hayatının değişeceğini anlar. Kendi ergenlik sorularıyla yapayalnız, bakışlarını kendine ve başkalarının bakışlarını kendine çevirir. Emma'yla yaşadığı aşkı bir kadın olarak, bir yetişkin olarak yaşamaktadır. Fakat Adèle ne kendisiyle ne ailesiyle ne de bu absürt dünyayla barış yapmayı becerememektedir.

2. Siyah Kuğu (2010)

2. Siyah Kuğu (2010)

IMDb: 8.0

Özet: Genç bir kadın olan Nina, yetenekli bir balerindir. Eski bir balerin olan ve dans konusundaki hırsını kendisine aşılayan annesi ile New York’ta yaşayan Nina’nın hayatı danstan ibarettir. Bale yönetmeni Thomas Leroy, sahneye koyduğu Kuğu Gölü Balesi’nin baş dansçısını yeni sezonda değiştirmeye karar verir. Zarif, masum ve saf Beyaz Kuğu ile kötülüğün, şehvetin ve bilinmezliğin temsilcisi Siyah Kuğu'yu aynı anda canlandırabilecek bir balerin arayan yönetmenin ilk tercihi Nina olur. Ancak rolü almak için elinden geleni yapan Nina’nın karşısında güçlü bir rakibi vardır. Nina, Beyaz Kuğu rolü için harikalar yaratsa da genç kadının Siyah Kuğu performansı pek de başarılı değildir. Rakibi Lily ise Siyah Kuğu rolü için iyi bir performans sergiler. Lily ve Nina arasındaki rekabet, çalışmalar boyunca ilginç bir dostluğa dönüşür. Bu süreçte Nina, hayatının mahvolmasına neden olan karanlık tarafıyla yüzleşmeye başlar.

1. Deadpool (2016)

1. Deadpool (2016)

IMDb: 8.0

Özet: Eski bir özel kuvvetler görevlisi olan Wade Wilson (Ryan Reynolds) ordudan ayrıldıktan sonra kendi çöplüğünde, kendi kurallarına göre takılan, kötünün iyisi bir adamdır. Hayatına yeni giren Vanessa ile harika bir uyumu varken, bir şeylerin tam da yolunda gittiğini düşünürken, kanser olduğu gerçeğiyle yüz yüze kalır. Sevdiği kadını bu acılı süreci izlemekten kurtarmak için onu terk eden Wade, kendisine tedavi umudu sunan bir bilimsel projeye katılır. Fakat bu proje sadece bir 'yan etki' olarak kansere tedavi olacaktır. Asıl amaç birtakım DNA'ları tetiklemektir. Akla gelmeyecek acılara göğüs geren Wade, her şey sona erdiğinde üstün yeteneklere sahip olur. Fakat tüm bu özellikleriyle tek bir amacı vardır: Ajax 'Francis'ten intikam almak!

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