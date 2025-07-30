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Kalbinizi Çalacak! Romantizmin Arşa Çıktığı 15 Aşk Filmi Önerisi

Kalbinizi Çalacak! Romantizmin Arşa Çıktığı 15 Aşk Filmi Önerisi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2025 - 08:01

Romantik filmler, duyguların en yoğun ve en gerçek hâllerini sinema perdesine taşıyan yapımlardır. Aşkın farklı yüzlerini anlatan bu filmler, kimi zaman bir bakışta başlayan ilişkilere, kimi zaman da yıllar süren özlemlere odaklanır. Bu listede yer alan 15 film, klasiklerin dışında kalan ama izleyicide derin izler bırakan hikâyeler sunuyor.

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1. Like Crazy (2011)

1. Like Crazy (2011)

İngiltereli öğrenci Anna, Amerika’da okurken Jacob’a âşık olur. Mezuniyet sonrası vize ihlali yapınca ülkesine geri dönmek zorunda kalır. Aralarındaki ilişki uzun mesafeli hâle gelir. Farklı şehirlerde yeni hayatlar kurmaya çalışırlar. Ama bağları kopmaz. Film, ilişkilerindeki gelgitleri ve özlemi konu alır.

2. In the Mood for Love (2000)

2. In the Mood for Love (2000)

İki komşu, eşlerinin birbirleriyle ilişkisi olduğunu fark eder. Birbirlerine yakınlaşırlar ama aralarındaki ilişkiyi fiziksel boyuta taşımazlar. Sürekli karşılaşmalar yaşarlar. İç dünyalarındaki duyguları bastırmaya çalışırlar. Aşkı yaşamak yerine içinde taşırlar. Hikâye Hong Kong'da geçer.

3. Weekend (2011)

3. Weekend (2011)

Russell ve Glen bir gece kulübünde tanışır. Sadece bir hafta sonunu birlikte geçirirler. Zamanla duygusal olarak birbirlerine bağlanırlar. İlişkileri kısa ama yoğundur. Gelecekte ne olacağı belirsizdir. Film, geçici bir ilişkinin içsel etkilerini anlatır.

4. The One I Love (2014)

4. The One I Love (2014)

Bir çift evliliklerini kurtarmak için hafta sonu kaçamağına çıkar. Gittikleri evde kendilerinin garip versiyonlarıyla karşılaşırlar. Bu durum ilişkilerini sorgulamalarına neden olur. Gerçeklik algıları bozulur. Aralarındaki sorunlar görünür hâle gelir. Film romantik ilişkileri farklı bir yolla işler.

5. Portrait of a Lady on Fire (2019)

5. Portrait of a Lady on Fire (2019)

Ressam Marianne, portresini yapmak için Héloïse adlı genç bir kadının yanına gönderilir. Héloïse'in evlenmeden önceki portresi gizlice yapılmalıdır. Zamanla aralarında duygusal ve fiziksel bir bağ oluşur. İlişkileri kısa sürer ama izleri uzun süre kalır. Hikâye 18. yüzyılda Fransa’da geçer.

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6. The Handmaiden (2016)

6. The Handmaiden (2016)

Bir hizmetçi, Japon bir kadının malikanesine yerleştirilir. Kadını kandırması için bir plana dahildir. Ancak ona âşık olur. İlişkileri hem duygusal hem cinseldir. Filmde entrika ve ihanet vardır. Kore ve Japonya’da geçen tarihi bir hikâyedir.

7. Blue Valentine (2010)

7. Blue Valentine (2010)

Dean ve Cindy evli bir çifttir. Film, ilişkilerinin başlangıcını ve evlilikteki sorunlarını paralel şekilde gösterir. Geçmişte romantik başlayan ilişkileri zamanla yıpranır. Günümüz sahneleri çatışmalarla doludur. Geçmiş sahneler ise neşeli ve umut doludur. Film, zamanla değişen aşkı ele alır.

8. The Lunchbox (2013)

8. The Lunchbox (2013)

Mumbai'de geçen filmde bir yemek servisi yanlış kişiye ulaşır. Kadın, yemeği alan adamla notlaşmaya başlar. Aralarında bir bağ oluşur. Hiç buluşmazlar. Günlük hayatın içinde duygusal bir iletişim kurarlar. Film, basit bir hatadan doğan ilişkiyi anlatır.

9. Beginners (2010)

9. Beginners (2010)

Oliver, babasının yıllar sonra eşcinsel olduğunu öğrenir. Babası bu süreçte yeni bir ilişki yaşamaya başlar. Aynı dönemde Oliver da bir kadınla tanışır. Kendi ilişkisine dair yeni şeyler keşfeder. Film, aile geçmişiyle aşk arasındaki bağı gösterir. Hem geçmişi hem bugünü birlikte işler.

10. Once (2007)

10. Once (2007)

Dublin'de sokak müziği yapan bir adam, Çek göçmeni bir kadınla tanışır. İkisi birlikte müzik yapmaya başlar. Müzik sayesinde birbirlerine bağlanırlar. Aralarında bir aşk oluşur. Ancak hayat şartları onları farklı yönlere çeker. Filmde çok sayıda canlı müzik performansı vardır.

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11. Columbus (2017)

11. Columbus (2017)

Jin, babası hastaneye kaldırılınca Columbus’a gelir. Burada Casey adında genç bir kadınla tanışır. İkisi farklı dünyalardan gelir. Ama sohbet ettikçe birbirlerini anlarlar. Aralarındaki ilişki dostluk ve romantizm arasında kalır. Film mimari ve kişisel yalnızlık temalarıyla iç içedir.

12. Only You (1994)

12. Only You (1994)

Faith, küçükken ruh eşinin ismini Ouija tahtasından öğrenir. Yıllar sonra bu isme sahip biriyle tanışır. Onu bulmak için İtalya’ya gider. Orada başka biriyle karşılaşır. Aralarındaki ilişki zamanla gelişir. Film, kader ve aşk temasını işler.

13. Maggie’s Plan (2015)

13. Maggie’s Plan (2015)

Maggie, yalnız bir annelik planı yaparken evli bir akademisyene âşık olur. Adam eşinden ayrılır ve Maggie ile evlenir. Ancak zamanla aralarındaki ilişki zayıflar. Maggie, adamı eski eşine geri döndürmeyi planlar. Film üçlü bir ilişkiyi konu alır. Romantik komedi tonundadır.

14. Last Night (2010)

14. Last Night (2010)

Evli bir çift, bir gece boyunca ayrı kalır. Adam, iş seyahatinde eski sevgilisiyle vakit geçirir. Kadın ise geçmişte hoşlandığı biriyle buluşur. Film, sadakat ve sınırlar üzerine odaklanır. Duygusal sadakatin ne olduğu sorgulanır. Olaylar tek bir gecede geçer.

15. Your Name (2016)

15. Your Name (2016)

İki genç, birbirlerinin bedeninde uyanmaya başlar. Başta nedenini anlayamazlar. Ancak zamanla iletişim kurmaya başlarlar. Aralarında duygusal bir bağ gelişir. Sonrasında birbirlerini aramaya çalışırlar. Film, aşk ve zamanı birleştirir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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