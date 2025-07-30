Kalbinizi Çalacak! Romantizmin Arşa Çıktığı 15 Aşk Filmi Önerisi
Romantik filmler, duyguların en yoğun ve en gerçek hâllerini sinema perdesine taşıyan yapımlardır. Aşkın farklı yüzlerini anlatan bu filmler, kimi zaman bir bakışta başlayan ilişkilere, kimi zaman da yıllar süren özlemlere odaklanır. Bu listede yer alan 15 film, klasiklerin dışında kalan ama izleyicide derin izler bırakan hikâyeler sunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Like Crazy (2011)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. In the Mood for Love (2000)
3. Weekend (2011)
4. The One I Love (2014)
5. Portrait of a Lady on Fire (2019)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Handmaiden (2016)
7. Blue Valentine (2010)
8. The Lunchbox (2013)
9. Beginners (2010)
10. Once (2007)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Columbus (2017)
12. Only You (1994)
13. Maggie’s Plan (2015)
14. Last Night (2010)
15. Your Name (2016)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın