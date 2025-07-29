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Shrek 5'in Ardından Yeni Müjde: Eddie Murphy, "Eşek" Filminin Geldiğini Duyurdu!

Shrek 5'in Ardından Yeni Müjde: Eddie Murphy, "Eşek" Filminin Geldiğini Duyurdu!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2025 - 19:53

Eddie Murphy, Shrek 5’in geliştirme aşamasında olduğunu ve aynı zamanda 'Eşek' karakterine özel bir animasyon filmi hazırlandığını açıkladı. İki projenin de eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirten oyuncu, Eşek filminde karakterin ailesinin de yer alacağını söyledi. 

KAYNAK: Screen Rant

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Shrek evreni yıllar sonra beşinci devam filmiyle geri dönüyor. Fakat serinin en sevilen karakteri Eşek hakkında muazzam bir duyuru yapıldı.

Shrek evreni yıllar sonra beşinci devam filmiyle geri dönüyor. Fakat serinin en sevilen karakteri Eşek hakkında muazzam bir duyuru yapıldı.

Eddie Murphy, hem Shrek 5’in yolda olduğunu hem de Eşek karakterine özel bir spin-off filmi için çalışmaların başladığını resmi olarak duyurdu. Üstelik bu iki proje, paralel olarak geliştiriliyor.

2001’de vizyona giren ilk Shrek filmiyle başlayan ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan seri, klasik masallara getirdiği alaycı ve eğlenceli yorumla animasyon sinemasında kendine has bir yer edinmişti. Şimdi ise hayranlar, bu renkli evrene hem tanıdık hem de taze bir bakışla yeniden adım atmaya hazırlanıyor.

Eddie Murphy, yeni filmi The Pickup’ın tanıtımı için katıldığı bir röportajda, Eşek'in kendi filmine kavuşacağını açıkladı.

Eddie Murphy, yeni filmi The Pickup’ın tanıtımı için katıldığı bir röportajda, Eşek'in kendi filmine kavuşacağını açıkladı.

“Hala Shrek için seslendirme yapıyoruz. Eylül ayında Eşek’in filmini çekmeye başlayacağız. Shrek 5’in üzerinde yaklaşık iki yıldır çalışıyoruz ve Eşek’in filmi bundan üç yıl sonra izleyiciyle buluşacak. Eşek’in kendi filmi olacak. Dragon eşi ve yarı ejderha yarı eşek olan çocuklarıyla birlikte çok eğlenceli bir hikâye yazıldı.”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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