Shrek 5'in Ardından Yeni Müjde: Eddie Murphy, "Eşek" Filminin Geldiğini Duyurdu!

Eddie Murphy, hem Shrek 5’in yolda olduğunu hem de Eşek karakterine özel bir spin-off filmi için çalışmaların başladığını resmi olarak duyurdu. Üstelik bu iki proje, paralel olarak geliştiriliyor.

2001’de vizyona giren ilk Shrek filmiyle başlayan ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan seri, klasik masallara getirdiği alaycı ve eğlenceli yorumla animasyon sinemasında kendine has bir yer edinmişti. Şimdi ise hayranlar, bu renkli evrene hem tanıdık hem de taze bir bakışla yeniden adım atmaya hazırlanıyor.