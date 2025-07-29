Shrek 5'in Ardından Yeni Müjde: Eddie Murphy, "Eşek" Filminin Geldiğini Duyurdu!
Eddie Murphy, Shrek 5’in geliştirme aşamasında olduğunu ve aynı zamanda 'Eşek' karakterine özel bir animasyon filmi hazırlandığını açıkladı. İki projenin de eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirten oyuncu, Eşek filminde karakterin ailesinin de yer alacağını söyledi.
KAYNAK: Screen Rant
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Shrek evreni yıllar sonra beşinci devam filmiyle geri dönüyor. Fakat serinin en sevilen karakteri Eşek hakkında muazzam bir duyuru yapıldı.
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Eddie Murphy, yeni filmi The Pickup’ın tanıtımı için katıldığı bir röportajda, Eşek'in kendi filmine kavuşacağını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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