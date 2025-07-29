Daha 2. Sezon Gelmedi: Wednesday Dizisi İçin 3. Sezon Onayı Çıktı!

Netflix’te 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla dünya çapında yankı uyandıran Wednesday dizisi için 2. sezon hazırlıkları çok geçmeden başlamıştı. Dizi yayınlanmasıyla birlikte kısa süre içerisinde bir kitleye sahip oldu. Sevenleri 2. sezon için gün sayarken 6 Ağustos’ta yayınlanacağı duyurulmuştu. 2. sezonda neler olacak, Wednesday ne gibi maceralada atılacak merakla bekleniyor.

Şimdiyse pek sık rastlanmayan bir durum yaşandı ve Wednesday dizisinin 2. sezonu yayınlanmadan 3. sezonu duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!