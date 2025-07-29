Daha 2. Sezon Gelmedi: Wednesday Dizisi İçin 3. Sezon Onayı Çıktı!
Netflix’te 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla dünya çapında yankı uyandıran Wednesday dizisi için 2. sezon hazırlıkları çok geçmeden başlamıştı. Dizi yayınlanmasıyla birlikte kısa süre içerisinde bir kitleye sahip oldu. Sevenleri 2. sezon için gün sayarken 6 Ağustos’ta yayınlanacağı duyurulmuştu. 2. sezonda neler olacak, Wednesday ne gibi maceralada atılacak merakla bekleniyor.
Şimdiyse pek sık rastlanmayan bir durum yaşandı ve Wednesday dizisinin 2. sezonu yayınlanmadan 3. sezonu duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wednesday dizisinin ilk sezonunda neler olmuştu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman?
Wednesday 2. sezon fragmanı 👇
Wednesday 3. sezon gelecek mi? Wednesday 3. sezon ne zaman?
Netflix’in 3. sezon için ilk afiş paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın