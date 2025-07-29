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Daha 2. Sezon Gelmedi: Wednesday Dizisi İçin 3. Sezon Onayı Çıktı!

Daha 2. Sezon Gelmedi: Wednesday Dizisi İçin 3. Sezon Onayı Çıktı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.07.2025 - 09:13

Netflix’te 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla dünya çapında yankı uyandıran Wednesday dizisi için 2. sezon hazırlıkları çok geçmeden başlamıştı. Dizi yayınlanmasıyla birlikte kısa süre içerisinde bir kitleye sahip oldu. Sevenleri 2. sezon için gün sayarken 6 Ağustos’ta yayınlanacağı duyurulmuştu. 2. sezonda neler olacak, Wednesday ne gibi maceralada atılacak merakla bekleniyor. 

Şimdiyse pek sık rastlanmayan bir durum yaşandı ve Wednesday dizisinin 2. sezonu yayınlanmadan 3. sezonu duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!

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Wednesday dizisinin ilk sezonunda neler olmuştu?

Wednesday dizisinin ilk sezonunda neler olmuştu?

Wednesday dizisinin ilk sezonunda, Wednesday’in Nevermore Akademisi’ne gönderilmesiyle başlamıştı hikaye. Burada Wednesday, hem ailesinden bağımsızlaşmaya hem de kendine has karanlık tarzıyla uyum sağlamaya çalışmıştı. Okuldaki tuhaflıklar ve işlenen gizemli cinayetler dikkatini çekinceyse, içindeki dedektif ruhu uyanmıştı. Psişik yeteneklerini keşfederken bir yandan da geçmişin sırlarını açığa çıkaran ipuçlarını takip etmesiyle heyecan dolu sahnelere tanık olmuştuk. Sezon finalinde hem okulun hem de kasabanın kaderini etkileyen büyük bir tehlikeyi engellemeyi başarmasıyla dizi sonlanmıştı.

Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman?

Wednesday dizisinin 2. sezonu ne zaman?

Wednesday dizisinin ilgiyle karşılanması ve izlenme rekorları kırmasıyla 2. sezon çok geçmeden garantilenmiş ve hazırlıklar başlamıştı. 6 Ağustos’ta seyirciyle buluşacak olan yeni sezon iki parça halinde yayınlanacak. İlk yarısı 6 Ağustos’ta, ikinci yarısı da 3 Eylül’de.

Wednesday 2. sezon fragmanı 👇

Wednesday 3. sezon gelecek mi? Wednesday 3. sezon ne zaman?

Wednesday 3. sezon gelecek mi? Wednesday 3. sezon ne zaman?

Dizinin yönetmeni Tim Burton, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajla 3. sezonu müjdeledi. Wednesday’in 3. sezonu için resmi onay alındığını dile getirdi. Çekimlerin ne zaman başlayacağı, 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı değil.

Netflix’in 3. sezon için ilk afiş paylaşımı 👇

Netflix’in 3. sezon için ilk afiş paylaşımı 👇

Tim Burton, Wednesday için bir spin-off dizisi de çekebileceklerini dile getirdi ancak bu konuya dair detay vermedi. Bakalım yeni sezon Squid Game kadar konuluşacak mı?

Gelişmeleri aktarıyor olacağız!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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