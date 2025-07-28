Dağ 2, Aile Arasında, Ölü Kontesin Laneti: 1 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?
Sinemaseverler buraya! Her hafta olduğu gibi bu hafta da vizyona girecek filmleri sizlere aktarmak için buradayız. 1 Ağustos Cuma günü sinemalarda hem eski hem yeni yapımları izliyor olacağız. Gerilim de var, aşk da var, animasyon da. Gelin 1 Ağustos Cuma günü vizyona girecek filmlere birlikte bakalım!
Kaynak: Box Office
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Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2
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Çıplak Silah
Onu Geri Getir
Dağ 2
Other
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Aile Arasında
Kybele’nin Laneti: İstila
BTS Army: Forever We Are Young
Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi
Birlikte
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Ahmed ve Ahmed
Ölü Kontesin Laneti
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Kardeş, chatgpt'den sonra metinleri bi kontrol mü etsen? İçerik hazırlamışsın ya hani