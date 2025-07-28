Dağ 2, Aile Arasında, Ölü Kontesin Laneti: 1 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Sinemaseverler buraya! Her hafta olduğu gibi bu hafta da vizyona girecek filmleri sizlere aktarmak için buradayız. 1 Ağustos Cuma günü sinemalarda hem eski hem yeni yapımları izliyor olacağız. Gerilim de var, aşk da var, animasyon da. Gelin 1 Ağustos Cuma günü vizyona girecek filmlere birlikte bakalım!

Kaynak: Box Office