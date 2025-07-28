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Dağ 2, Aile Arasında, Ölü Kontesin Laneti: 1 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Dağ 2, Aile Arasında, Ölü Kontesin Laneti: 1 Ağustos Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.07.2025 - 15:43

Sinemaseverler buraya! Her hafta olduğu gibi bu hafta da vizyona girecek filmleri sizlere aktarmak için buradayız. 1 Ağustos Cuma günü sinemalarda hem eski hem yeni yapımları izliyor olacağız. Gerilim de var, aşk da var, animasyon da. Gelin 1 Ağustos Cuma günü vizyona girecek filmlere birlikte bakalım!

Kaynak: Box Office

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Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2

Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2

Sevilen animasyon Kim Demiş Kötüyüz Diye?, 2. filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Suçlu çetesi olan hayvanların, kendilerine yapıştırılan etiketlere karşı birlikte mücadelesi anlatılıyor. Bu kez işler daha çılgın, daha karmaşıktır. Dışlanmış karakterler, cesaretlerini mizahla harmanlayarak sisteme karşı dururlar. Aralarındaki dayanışma, filmin duygusal gücünü oluşturur. Eğlence, isyan ve arkadaşlık iç içe geçer.

Çıplak Silah

Çıplak Silah

Dedektif Frank Drebin, suçlularla mücadele ederken ardı ardına sakarlıklara imza atar. Ciddiyetle çözmeye çalıştığı her dava, komediye dönüşür. Polis prosedürleri eleştirilirken, absürt mizah temposunu hiç düşürmez. Frank’in romantik ilişkileri de en az suçlular kadar karmaşıktır. Film, parodi türünün kült örneklerinden biri olarak hafızalara kazınır.

Onu Geri Getir

Onu Geri Getir

Onu Geri Getir filminde ise bir adam, sevdiği kadının gizemli kayboluşunun ardından geçmişin izlerini sürmeye başlar. Arayışı, onu hem içsel bir yüzleşmeye hem de dışsal bir mücadeleye sürükler. Hafıza, kayıp ve sevgi temaları film boyunca derinlemesine işlenir. Hikâye ilerledikçe gerçek ile hayal arasındaki çizgiler bulanıklaşır. Film, umutla çaresizlik arasındaki ince dengeyi ustalıkla yansıtır.

Dağ 2

Dağ 2

Dağ 2, Türk filmleri arasında hafızalara kazınan projelerden. Şimdiyse yeniden vizyona giriyor. İzlemeyenler için özetleyelim. Bir askeri tim, zorlu bir kurtarma operasyonu için düşman topraklarına girer. Görev sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir savaştır. Askerler arasındaki kardeşlik bağı, en karanlık anlarda bile umut ışığı olur. Gerçek olaylardan esinlenen film, fedakarlığın ve vatan sevgisinin altını çizer. Sert sahneleriyle izleyiciyi derinden etkiler.

Other

Other

Other'da gizemli bir kadının, hafızasını kaybetmiş bir adamla tuhaf bir oyunun içine sürüklenişini izleyeceğiz. Gerilim dolu atmosferde her karakterin bir sırrı vardır. Kimse tam olarak göründüğü gibi değildir. Psikolojik gerilimle bilim kurgu öğeleri iç içe geçer. Filmle birlikte insan doğasının karanlık yönlerine dair sorgular izleyiciyi bekliyor.

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Aile Arasında

Aile Arasında

Aile Arasında tekrar tekrar izlenen filmlerden olunca yeniden beyaz perdeyle buluşmasına karar verildi. Bilmeyenler için Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın küçük bir evlilik oyunuyla başlarına gelenleri izliyor olacağız. Tabii komik bir düğün organizasyonuyla her şey altüst olacak. Bir yalan, onlarca komik olayın fitilini ateşleyecek. Aynı zamanda aile olmanın ne demek olduğu da sorgulanacak.

Kybele’nin Laneti: İstila

Kybele’nin Laneti: İstila

Ve beyaz perdenin olmazsa olmazı korku. Bu filmde antik tanrıça Kybele’nin laneti, modern dünyada beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Şehirde esrarengiz olaylar baş göstermeye başlar. Mitolojiyle gerilim harmanlanarak izleyiciye gotik bir atmosfer sunulur. İnsanlar bilinmeyenin tehdidiyle yüzleşmek zorunda kalır. Film, doğaüstü korku sevenler için farklı bir soluk getirir.

BTS Army: Forever We Are Young

BTS Army: Forever We Are Young

BTS’in dünya çapındaki başarısının ardındaki en büyük güç olan ARMY, bu belgeselin odak noktasını oluşturur. Hayranların tutkusu, bağlılığı ve müzikle kurduğu bağ içtenlikle yansıtılır. BTS üyeleriyle hayranları arasındaki duygusal köprü öne çıkar. Sadece bir müzik hikâyesi değil, kolektif bir aidiyetin portresi sunulur. Belgesel, gençlik, umut ve bir arada olmanın gücünü anlatır.

Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi

Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi

Pop müziğin asi çocuğu Robbie Williams, sahne arkasındaki kırılgan yönleriyle karşımıza çıkar. Şöhretin getirdiği baskılar, bağımlılıklarla ve yalnızlıkla örülmüş bir içsel yolculuk sunar. Film, onun inişli çıkışlı kariyerini samimi bir şekilde aktarır. Müzik dolu sahnelerle duygusal derinlik harmanlanır. Gerçek bir sanatçının arkasındaki adamı tanımak isteyenler için etkileyici bir yapımdır.

Birlikte

Birlikte

Bir korku filmi daha... İki farklı dünyadan gelen iki kişi, beklenmedik bir bağ kurar. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında birbirlerine tutunurlar. Birlikte filmi, insan ilişkilerinin iyileştirici yönünü vurgular. Sessiz ama güçlü bir anlatımla kalplere dokunur.

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Ahmed ve Ahmed

Ahmed ve Ahmed

Aynı ismi taşıyan iki adam, politik bir sistemde birbirlerinin kimliğini sorgulamaya başlar. Bu filmde kimlik, özgürlük ve kader temaları öne çıkar. İki karakterin yolları hem çatışır hem kesişir. Hikâye ilerledikçe, izleyiciye net cevaplar yerine güçlü sorular bırakılır.

Ölü Kontesin Laneti

Ölü Kontesin Laneti

Ve son olarak: Ölü Kontesin Laneti. Tarihin derinliklerinden gelen karanlık bir lanet, küçük bir kasabayı etkisi altına alır. Ahmet Arpacı’nın kaleminden çıkan filmde, gizemi çözmek için geçmişin kapıları aralanır. Gotik korku unsurları, tarihi efsanelerle harmanlanır. Her ipucu, kontesin gizemli yaşamına biraz daha yaklaşmayı sağlar.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Özge Der

Kardeş, chatgpt'den sonra metinleri bi kontrol mü etsen? İçerik hazırlamışsın ya hani