Türk Malı Dizisinde Oynamışlardı: Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar Yıllar Sonra Aynı Projede!

Dizi sinema sektörünün başarılı oyuncularından Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar, Gain projesiyle bir araya geliyor. İkili bir dönemlerin popüler dizisi Türk Malı’nda birlikte rol almış ve sağlam bir dostluğun zeminini atmışlardı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, Gain’de 3. sezonu yayınlanacak olan, 10 Bin Adım dizisinde birlikte oynayacaklarını aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş