Türk Malı Dizisinde Oynamışlardı: Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar Yıllar Sonra Aynı Projede!
Dizi sinema sektörünün başarılı oyuncularından Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar, Gain projesiyle bir araya geliyor. İkili bir dönemlerin popüler dizisi Türk Malı’nda birlikte rol almış ve sağlam bir dostluğun zeminini atmışlardı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, Gain’de 3. sezonu yayınlanacak olan, 10 Bin Adım dizisinde birlikte oynayacaklarını aktardı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sektörün usta isimlerinden Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar’ın partnerliği şimdiden heyecan yarattı.
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BKM’nin üstlendiği dizide yönetmen koltuğunda Duygu Güzelmeriç oturuyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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