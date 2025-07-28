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Türk Malı Dizisinde Oynamışlardı: Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar Yıllar Sonra Aynı Projede!

Türk Malı Dizisinde Oynamışlardı: Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar Yıllar Sonra Aynı Projede!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.07.2025 - 11:41

Dizi sinema sektörünün başarılı oyuncularından Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar, Gain projesiyle bir araya geliyor. İkili bir dönemlerin popüler dizisi Türk Malı’nda birlikte rol almış ve sağlam bir dostluğun zeminini atmışlardı. Şimdiyse Birsen Altuntaş, Gain’de 3. sezonu yayınlanacak olan, 10 Bin Adım dizisinde birlikte oynayacaklarını aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sektörün usta isimlerinden Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar’ın partnerliği şimdiden heyecan yarattı.

Sektörün usta isimlerinden Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar’ın partnerliği şimdiden heyecan yarattı.

Gain’de iki sezonu yayınlanan 10 Bin Adım adlı diziyi Devin Özgür Çınar kaleme alıyor. Geçtiğimiz sezonlarda da dizide Engin Günaydın’la birlikte rol almışlardı. Yeni sezon içinse Binnur Kaya ile seyirci karşısına çıkacaklar.

BKM’nin üstlendiği dizide yönetmen koltuğunda Duygu Güzelmeriç oturuyor.

BKM’nin üstlendiği dizide yönetmen koltuğunda Duygu Güzelmeriç oturuyor.

Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar, 2010 yılında ekranlara gelen komedi dizisi Türk Malı’nda, Abiye Kuzu ve Seval karakterleriyle karşımızdalardı. 10 Bin Adım dizisinde de harikalar yaratacaklarına eminiz!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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