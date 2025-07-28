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Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’yı Buluşturan Diziye Katılan Yeni Oyuncu Belli Oldu

Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’yı Buluşturan Diziye Katılan Yeni Oyuncu Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.07.2025 - 09:27

NOW’da seyirciyle buluşacak Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’nın başrolü paylaştığı Kıskanmak dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Oyuncu kadrosuyla şimdiden heyecan yaratan Kıskanmak dizisine yeni bir oyuncunun daha dahil olduğunu Birsen Altuntaş aktardı. Gelin detayları birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yeni sezonda Kıskanmak ile birlikte aşk üçgenlerini bolca izleyeceğiz.

Yeni sezonda Kıskanmak ile birlikte aşk üçgenlerini bolca izleyeceğiz.

Kızıl Goncalar ile ekranlara dönen Özgü Namal’ın ara vermeden Kıskanmak ile anlaşmaya varması sevenlerini mutlu etmişti. Mehmet Günsür de dijital projelerinden sonra Annem Ankara ile ekranlara gelmişti ancak dizinin ömrü kısa olunca kendisini izlemeye doyamamıştık. Şimdiyse Kıskanmak dizisiyle birlikte harika bir ekibi izliyor olacağız.

Diziye dahil olan yeni oyuncu ise Zeynep Yüce oldu.

Diziye dahil olan yeni oyuncu ise Zeynep Yüce oldu.

Kendisini en son Şahane Hayatım dizisinde Şebnem karakterinin gençlik yıllarını oynarken izlemiştik. Yetenekli oyuncu Kıskanmak dizisinde Paşazade ailesinin yardımcısı olan Feride karakterine hayat verecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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