Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’yı Buluşturan Diziye Katılan Yeni Oyuncu Belli Oldu
NOW’da seyirciyle buluşacak Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’nın başrolü paylaştığı Kıskanmak dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Oyuncu kadrosuyla şimdiden heyecan yaratan Kıskanmak dizisine yeni bir oyuncunun daha dahil olduğunu Birsen Altuntaş aktardı. Gelin detayları birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonda Kıskanmak ile birlikte aşk üçgenlerini bolca izleyeceğiz.
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Diziye dahil olan yeni oyuncu ise Zeynep Yüce oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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