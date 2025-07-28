Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’yı Buluşturan Diziye Katılan Yeni Oyuncu Belli Oldu

Kızıl Goncalar ile ekranlara dönen Özgü Namal’ın ara vermeden Kıskanmak ile anlaşmaya varması sevenlerini mutlu etmişti. Mehmet Günsür de dijital projelerinden sonra Annem Ankara ile ekranlara gelmişti ancak dizinin ömrü kısa olunca kendisini izlemeye doyamamıştık. Şimdiyse Kıskanmak dizisiyle birlikte harika bir ekibi izliyor olacağız.