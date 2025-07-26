Leyla ve Çift Kişilik Oda Dizilerinin Ne Zaman Yayınlanacağı Açıklandı

NOW’da seyirciyle buluşan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… ve Çift Kişilik Oda dizileri bir süredir yayınlanmıyor. Sebebi ise reklam gelirlerinin düşük olması. İki dizi de final kararı almıştı ancak bölümler bir türlü yayınlanmayınca izleyici de öfkelenmeye başladı. Bu hafta yayınlanacak mı, ertelendi mi derken haftalar geçti. Şimdiyse Birsen Altuntaş, dizilerle ilgili gelişmeleri aktardı.

Kaynak: Birsen Altuntaş