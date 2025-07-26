onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Leyla ve Çift Kişilik Oda Dizilerinin Ne Zaman Yayınlanacağı Açıklandı

Leyla ve Çift Kişilik Oda Dizilerinin Ne Zaman Yayınlanacağı Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.07.2025 - 20:03

NOW’da seyirciyle buluşan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… ve Çift Kişilik Oda dizileri bir süredir yayınlanmıyor. Sebebi ise reklam gelirlerinin düşük olması. İki dizi de final kararı almıştı ancak bölümler bir türlü yayınlanmayınca izleyici de öfkelenmeye başladı. Bu hafta yayınlanacak mı, ertelendi mi derken haftalar geçti. Şimdiyse Birsen Altuntaş, dizilerle ilgili gelişmeleri aktardı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Leyla dizisi sezona harika bir hikaye ile başlayarak reytinglerde büyük başarı elde etmişti.

Leyla dizisi sezona harika bir hikaye ile başlayarak reytinglerde büyük başarı elde etmişti.

Ancak sonradan hikayede değişikliklere gidildi, başrol Alperen Duymaz kadrodan ayrıldı. Reytinglerdeki düşüş de kaçınılmaz oldu. Final kararı veren dizi tanıtım yayınlasa da yeni bölümü yayınlamadı.

Çift Kişilik Oda dizisi de yaz sezonu için heyecan uyandırmıştı.

Çift Kişilik Oda dizisi de yaz sezonu için heyecan uyandırmıştı.

Geçen yıl yaz dizisi çekilmemişti ve bu yıl Çift Kişilik Oda ile yaz sezonunu açacak olmak izleyiciyi sevindirmişti. Ancak onlar için de final kararı gelmişti. Reklam bütçeleri nedeniyle yayınlanmayan iki dizi için de Birsen Altuntaş, bölümlerin ağustos sonunda ekrana geleceğini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın