Leyla ve Çift Kişilik Oda Dizilerinin Ne Zaman Yayınlanacağı Açıklandı
NOW’da seyirciyle buluşan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… ve Çift Kişilik Oda dizileri bir süredir yayınlanmıyor. Sebebi ise reklam gelirlerinin düşük olması. İki dizi de final kararı almıştı ancak bölümler bir türlü yayınlanmayınca izleyici de öfkelenmeye başladı. Bu hafta yayınlanacak mı, ertelendi mi derken haftalar geçti. Şimdiyse Birsen Altuntaş, dizilerle ilgili gelişmeleri aktardı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Leyla dizisi sezona harika bir hikaye ile başlayarak reytinglerde büyük başarı elde etmişti.
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Çift Kişilik Oda dizisi de yaz sezonu için heyecan uyandırmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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