Kenan İmirzalıoğlu’nun Yeni Dizisi A.B.İ. İçin Bölüm Başı Anlaştığı Ücret Ortaya Çıktı
Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir dizi projesine imza attı. En son kendisini 2018’de Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle izlemiştik. Şimdiyse A.B.İ. dizisi ile yeniden ekranlarda göreceğiz. Projenin duyurulmasıyla birlikte İmirzalıoğlu’nun başrolde olması büyük heyecan yaratmıştı. Ünlü oyuncunun bölüm başı ne kadar ücrete anlaştığı ortaya çıktı.
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Kenan İmirzalıoğlu’nun Ezel dizisindeki performansı hala hafızalarımızda yer ediyor.
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Şimdiyse A.B.İ. ile ekranlara dönecek. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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