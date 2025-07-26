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Aniden Veda Etmişti: Gönül Dağı'ndan Ayrılan Oyuncu, Yeni Sezonda Geri Dönüyor!

Aniden Veda Etmişti: Gönül Dağı'ndan Ayrılan Oyuncu, Yeni Sezonda Geri Dönüyor!

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.07.2025 - 16:35

TRT 1 ekranlarının sevilen işi Gönül Dağı'nın 6. sezon çekimleri başlıyor. Birsen Altuntaş, yeni sezonda kadrosunda ciddi değişilikler olan Gönül Dağı'ndan ayrılan bir oyuncunun geri döndüğünü açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT 1'in en sevilen işlerinden Gönül Dağı, 6. sezon onayı almıştı.

TRT 1'in en sevilen işlerinden Gönül Dağı, 6. sezon onayı almıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlanan Gönül Dağı'nda son olarak Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu, diziye veda etmişti. Kadrosu ve hikayesinde pek çok değişikliğin yaşanacağı Gönül Dağı'nın 6. sezonuna doğru ilk sezondan beri dizide yer alıp aniden kadrodan ayrılan bir oyuncunun geri döneceği açıklandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 1. bölümden beri Gönül Dağı'nda Döndü karakterine hayat veren Feyza Işık, diziye geri dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 1. bölümden beri Gönül Dağı'nda Döndü karakterine hayat veren Feyza Işık, diziye geri dönüyor.

Döndü'yü canlandıran Feyza Işık, 142. bölümde kasaba dışına çıktığı bir hikayeyle diziden ayrılmıştı. Birsen Altuntaş, Feyza Işık'ın 6. sezonda yer alacağını açıkladı.

Bunun yanı sıra yeni sezonda Erdal Özyağcılar’ın hayat verdiği Süleyman’ın çocukları ve Taner’in teyze oğlu karakterleri diziye dahil olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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