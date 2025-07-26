Aniden Veda Etmişti: Gönül Dağı'ndan Ayrılan Oyuncu, Yeni Sezonda Geri Dönüyor!
TRT 1 ekranlarının sevilen işi Gönül Dağı'nın 6. sezon çekimleri başlıyor. Birsen Altuntaş, yeni sezonda kadrosunda ciddi değişilikler olan Gönül Dağı'ndan ayrılan bir oyuncunun geri döndüğünü açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in en sevilen işlerinden Gönül Dağı, 6. sezon onayı almıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre 1. bölümden beri Gönül Dağı'nda Döndü karakterine hayat veren Feyza Işık, diziye geri dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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