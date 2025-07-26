Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Diziye Dair Aylar Sonra Açıklama!

'Kocam beni yengesiyle aldatacak olsa bir saniye bile o evde kalmam. Gülgün korkularla yaşıyor, ben ise cesaretimle. Ama ortak yönümüz; her zaman güler yüzümüzü korumaya gayret ediyoruz.”

Gözde Kansu ayrıca canlandırdığı karakterler hakkında “Hep aynı tip karakterleri oynamayı sevmiyorum. Beni en çok etkileyen roller, birbirinden tamamen farklı ve güçlü içsel çatışmaları olan karakterler. Bu tür roller beni besliyor” dedi.