Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Diziye Dair Aylar Sonra Açıklama!
Bir dönemin fırtına gibi esen dizisi Yalı Çapkını'nda Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu, İspanya’da yayımlanan Semana Revista dergisine verdiği röportajla çarpıcı açıklamalar yaptı. Kansu, dizide canlandırdığı karakter hakkında da konuştu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş, Semana Revista
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Geçtiğimiz sezon final yapan Yalı Çapkını'nın popülerliği hala devam ediyor.
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“Açıkçası ben Gülgün gibi olamazdım."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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