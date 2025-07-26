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Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Diziye Dair Aylar Sonra Açıklama!

Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'dan Diziye Dair Aylar Sonra Açıklama!

yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.07.2025 - 13:27

Bir dönemin fırtına gibi esen dizisi Yalı Çapkını'nda Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu, İspanya’da yayımlanan Semana Revista dergisine verdiği röportajla çarpıcı açıklamalar yaptı. Kansu, dizide canlandırdığı karakter hakkında da konuştu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş, Semana Revista

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Geçtiğimiz sezon final yapan Yalı Çapkını'nın popülerliği hala devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon final yapan Yalı Çapkını'nın popülerliği hala devam ediyor.

3 sezon süren Yalı Çapkını'nda Ferit'in annesi Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu, İspanya’da yayımlanan Semana Revista dergisine verdiği röportajla çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yalı Çapkını'nda önce oğlunu kaybedip ardından eşinin kendisini aldattığını öğrenen bir karaktere hayat veren Kansu, canlandırdığı karakter hakkında konuştu. İspanyol dergiye verdiği röportajı Birsen Altuntaş yayınladı.

“Açıkçası ben Gülgün gibi olamazdım."

“Açıkçası ben Gülgün gibi olamazdım."

'Kocam beni yengesiyle aldatacak olsa bir saniye bile o evde kalmam. Gülgün korkularla yaşıyor, ben ise cesaretimle. Ama ortak yönümüz; her zaman güler yüzümüzü korumaya gayret ediyoruz.”

Gözde Kansu ayrıca canlandırdığı karakterler hakkında “Hep aynı tip karakterleri oynamayı sevmiyorum. Beni en çok etkileyen roller, birbirinden tamamen farklı ve güçlü içsel çatışmaları olan karakterler. Bu tür roller beni besliyor” dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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