onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Diziye Doyacağız: Yeni Sezonda Tam 20 Yeni Dizi Yayınlanacak!

Diziye Doyacağız: Yeni Sezonda Tam 20 Yeni Dizi Yayınlanacak!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2025 - 22:45

Eylül ayında başlayacak olan yeni yayın dönemi için geri sayım başladı. Pek çok kanal yeni sezon için yepyeni dizi projeleri yapıyor. Birsen Altuntaş, yeni sezonda 20'si yeni olmak üzere toplamda 34 dizi yayınlanacağını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon kanalları, eylül ayında başlayacak yeni sezon için birbirinden iddialı dizi projeleri hazırlığında.

Televizyon kanalları, eylül ayında başlayacak yeni sezon için birbirinden iddialı dizi projeleri hazırlığında.

Geçtiğimiz sezondan 14 dizi yeni sezonda devam kararı alırken Birsen Altuntaş, yeni sezona tam 20 yeni dizinin hazırlandığını duyurdu. Kanallar arasında NOW, tam 6 yeni diziyle rekoru elinde tutuyor.

Star TV, Kral Kaybederse ve Sahipsizler dizisinin yanına 2 yeni proje daha ekledi.

Star TV, Kral Kaybederse ve Sahipsizler dizisinin yanına 2 yeni proje daha ekledi.

OGM Pictures’ın Çarpıntı ve Ay Yapım’ın Sevdiğim Sensin dizileri yeni sezonda Star TV ekranlarında yer alacak. Star TV'de yeni sezonda toplamda 4 dizi yayınlanacak.

Show TV tam 5 yeni dizi sunmaya hazırlanıyor.

Show TV tam 5 yeni dizi sunmaya hazırlanıyor.

Bahar ve Kızılcık Şerbeti'nin yanı sıra yeni sezonda ilk önce Veliaht dizisi yayına girecek. Hemen ardından Bereketli Topraklar, Kadife Kelepçe, İnce Sızı ve Bulutların Üzerinde dizileri yeni sezonda ekrana gelecek.

Kanal D'ye 2 yeni dizi!

Kanal D'ye 2 yeni dizi!

Kanal D, geçtiğimiz sezondan Uzak Şehir, İnci Taneleri, Eşref Rüya ve Arka Sokaklar için devam kararı almıştı. Yeni sezon için Fahriye Evcen'in isminin geçtiği Afet Bambaşka Biri ve Murat Yıldırım'ın ismi henüz belirlenmeyen dizileri yayında olacak.

ATV ekranlarına yeni sezonda 4 yeni dizi gelecek.

ATV ekranlarına yeni sezonda 4 yeni dizi gelecek.

Kuruluş Osman ve Can Borcu dizileri yeni sezonda tam gaz devam ederken yanına Gözleri Karadeniz, Gözyaşı Kraliçesi, A.B.İ. ve Aynadaki Yabancı dizileri gelecek. Şu an devam eden Aile Saadeti dizisinin devam edip etmeyeceği ise henüz belirsiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW, 6 yeni diziyle rekoru elinde tutuyor.

NOW, 6 yeni diziyle rekoru elinde tutuyor.

Şakir Paşa Ailesi'nin yeni sezonunun iptal edilmesiyle Hudutsuz Sevda, yepyeni versiyonuyla ekrana gelecek. Bunun yanı sıra NOW'da Halef, Kıskanmak, Sahtekarlar, Çok Uzak Çok Yakın,Sakıncalı ve Güzelkoy dizilerini yayınlayacak.

TRT 1 için şimdilik 1 yeni dizi geliyor!

TRT 1 için şimdilik 1 yeni dizi geliyor!

Mehmed: Fetihler Sultanı, Gönül Dağı ve Teşkilat'ın ardından yeni sezonda Cennetin Gözyaşları dizisi yayınlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın