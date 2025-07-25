Diziye Doyacağız: Yeni Sezonda Tam 20 Yeni Dizi Yayınlanacak!
Eylül ayında başlayacak olan yeni yayın dönemi için geri sayım başladı. Pek çok kanal yeni sezon için yepyeni dizi projeleri yapıyor. Birsen Altuntaş, yeni sezonda 20'si yeni olmak üzere toplamda 34 dizi yayınlanacağını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Televizyon kanalları, eylül ayında başlayacak yeni sezon için birbirinden iddialı dizi projeleri hazırlığında.
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Star TV, Kral Kaybederse ve Sahipsizler dizisinin yanına 2 yeni proje daha ekledi.
Show TV tam 5 yeni dizi sunmaya hazırlanıyor.
Kanal D'ye 2 yeni dizi!
ATV ekranlarına yeni sezonda 4 yeni dizi gelecek.
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NOW, 6 yeni diziyle rekoru elinde tutuyor.
TRT 1 için şimdilik 1 yeni dizi geliyor!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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