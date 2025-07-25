onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yabani'de Rol Almıştı: Güzelkoy Dizisinde Burçin Terzioğlu'nun Partneri Belli Oldu!

Yabani'de Rol Almıştı: Güzelkoy Dizisinde Burçin Terzioğlu'nun Partneri Belli Oldu!

yerli dizi Burçin Terzioğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2025 - 19:00

NTC Medya’nın NOW için hazırlıklarına başladığı “Güzelkoy” dizisinin kadrosuna bir önemli isim daha katıldı. Ünlü bir oyuncu, diziye Burçin Terzioğlu'nun partneri olarak dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NTC Medya’nın NOW için çekeceği “Güzelkoy” dizisinin başrol oyuncularından biri daha netleşti.

NTC Medya’nın NOW için çekeceği “Güzelkoy” dizisinin başrol oyuncularından biri daha netleşti.

Yapımcı koltuğunda Mehmet Yiğit Alp’in oturduğu, yönetmenliğini ise Semih Bağcı’nın üstlendiği projede başrol Burçin Terzioğlu'nun partnerinin hangi oyuncu olacağı büyük merak yaratıyordu. Leman, Şahika, Mine ve Suzi adlı dört kadının hayatlarına odaklanacak olan dizide, son olarak Yabani dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu, Demir karakteriyle diziye dahil oldu.

Burçin Terzioğlu'nun partneri olan isim Tayanç Ayaydın oldu.

Burçin Terzioğlu'nun partneri olan isim Tayanç Ayaydın oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tayanç Ayaydın, daha önce “Yabani” dizisinde birlikte çalıştığı NTC Medya ile yeniden anlaşarak “Genel Cerrah Demir” karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.

Tayanç Ayaydın’ın canlandıracağı Demir Arıkan, Güzelkoy’da doğmuş, sevgi dolu, vicdanlı bir doktordur. Leman’la romantik bir bağ kuracak olan Demir’in, eski evliliğinden Karan adında bir oğlu da vardır. Dizide hem baba hem de partner olarak izleyeceğimiz Demir karakteri, hikâyeye duygusal ve insani bir derinlik katacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın