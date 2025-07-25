Yabani'de Rol Almıştı: Güzelkoy Dizisinde Burçin Terzioğlu'nun Partneri Belli Oldu!
NTC Medya’nın NOW için hazırlıklarına başladığı “Güzelkoy” dizisinin kadrosuna bir önemli isim daha katıldı. Ünlü bir oyuncu, diziye Burçin Terzioğlu'nun partneri olarak dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NTC Medya’nın NOW için çekeceği “Güzelkoy” dizisinin başrol oyuncularından biri daha netleşti.
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Burçin Terzioğlu'nun partneri olan isim Tayanç Ayaydın oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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