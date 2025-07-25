Yabani'de Rol Almıştı: Güzelkoy Dizisinde Burçin Terzioğlu'nun Partneri Belli Oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tayanç Ayaydın, daha önce “Yabani” dizisinde birlikte çalıştığı NTC Medya ile yeniden anlaşarak “Genel Cerrah Demir” karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.

Tayanç Ayaydın’ın canlandıracağı Demir Arıkan, Güzelkoy’da doğmuş, sevgi dolu, vicdanlı bir doktordur. Leman’la romantik bir bağ kuracak olan Demir’in, eski evliliğinden Karan adında bir oğlu da vardır. Dizide hem baba hem de partner olarak izleyeceğimiz Demir karakteri, hikâyeye duygusal ve insani bir derinlik katacak.