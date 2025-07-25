Flaş Gelişme: Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oyuncu Yeni Sezonda Geri Dönüyor!
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni yayın döneminde 20. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin 20. sezon hazırlıkları devam ederken kadroda bomba bir gelişme yaşandı. Arka Sokaklar'ın en başından beri yer alıp daha sonradan diziden ayrılan oyuncu, 20. sezonda geri dönüyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu işleri arasında yer alan Arka Sokaklar, 20. sezonuyla tam gaz devam ediyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar'a geri dönen isim ise Alp Korkmaz!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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