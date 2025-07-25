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Flaş Gelişme: Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oyuncu Yeni Sezonda Geri Dönüyor!

Flaş Gelişme: Arka Sokaklar'dan Ayrılan Oyuncu Yeni Sezonda Geri Dönüyor!

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2025 - 17:24

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni yayın döneminde 20. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin 20. sezon hazırlıkları devam ederken kadroda bomba bir gelişme yaşandı. Arka Sokaklar'ın en başından beri yer alıp daha sonradan diziden ayrılan oyuncu, 20. sezonda geri dönüyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Türk televizyonlarının en uzun soluklu işleri arasında yer alan Arka Sokaklar, 20. sezonuyla tam gaz devam ediyor.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu işleri arasında yer alan Arka Sokaklar, 20. sezonuyla tam gaz devam ediyor.

Eylül ayında başlayacak yeni yayın döneminde 20. sezonuyla ekranlara geri dönecek olan Arka Sokaklar için çalışmalar başladı. Cuma akşamlarına damga vuran dizi yeni sezon, yeni hikayesiyle geri dönerken kadrosunda ciddi değişiklikler yaşanıyor. Birsen Altuntaş, Arka Sokaklar'ın ilk sezonundan beri kadroda yer alıp ayrılığıyla seyirciyi yıkan oyuncunun 20. sezonda geri döneceğini duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar'a geri dönen isim ise Alp Korkmaz!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar'a geri dönen isim ise Alp Korkmaz!

1. bölümden beri dizide rol alan Alp Korkmaz, 600. bölümde şehit olarak diziye veda etmişti. Gidişi seyirciyi çok üzen ve sosyal medyada diziye geri dönmesi için yorumlar yapılan Alp Korkmaz, 20. sezonda Ali karakteriyle enfes bir geri dönüş yapacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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