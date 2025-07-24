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Meğer Rol Almayacakmış: Pınar Altuğ'dan Yıllar Sonra Gelen Çocuklar Duymasın İtirafı!

Meğer Rol Almayacakmış: Pınar Altuğ'dan Yıllar Sonra Gelen Çocuklar Duymasın İtirafı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2025 - 14:48

2000'lerin başında yayınlanan Çocuklar Duymasın, her açıdan unutulmaz bir Türk dizisi. Çocukluğumuzda zevkle izlediğimiz Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, Şimdi Konuşmak Moda programına konuk oldu. Altuğ, burada Çocuklar Duymasın'da aslında rol almayacağını, sonradan fikrinin değiştiğini açıkladı.

KAYNAK: Şimdi Konuşmak Moda

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Yayın hayatına 2002 yılında başlayan Çocuklar Duymasın, bir döneme damga vuran işlerin başında geliyor.

Yayın hayatına 2002 yılında başlayan Çocuklar Duymasın, bir döneme damga vuran işlerin başında geliyor.

Sonrasında pek çok kez yeniden çekilerek ekranlara geri dönen Çocuklar Duymasın'ın tekrar bölümleri bile hala yoğun bir şekilde izleniyor. 

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Özgür Ozan ve Zeyno Günenç'in başrollerde yer aldığı Çocuklar Duymasın'ın yeri özellikle ilk bölümleri yayınlandığı dönem çocuk olanları gözünde bambaşka olurken dizinin Meltem'i Pınar Altuğ, konuk olduğu Şimdi Konuşmak Moda programında Çocuklar Duymasın'a dair önemli bir itirafta bulundu.

Şimdi Konuşmak Moda'ya konuşan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'dan gelen teklifi ilk önce reddettiğini itiraf etti.

Şimdi Konuşmak Moda'ya konuşan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'dan gelen teklifi ilk önce reddettiğini itiraf etti.

O dönem Show TV'yle çalışmaya başladığı için TGRT'den gelen teklifi reddettiğini belirten Pınar Altuğ, partnerinin Tamer Karadağlı olacağını öğrenince fikrinin değiştiğini ve daha sonra teklifi kabul ettiğini itiraf etti. Peki, sizce Pınar Altuğ teklifi reddetseydi Çocuklar Duymasın bu kadar popüler olur muydu?

İşte Pınar Altuğ'un Çocuklar Duymasın itirafı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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