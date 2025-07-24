Meğer Rol Almayacakmış: Pınar Altuğ'dan Yıllar Sonra Gelen Çocuklar Duymasın İtirafı!
2000'lerin başında yayınlanan Çocuklar Duymasın, her açıdan unutulmaz bir Türk dizisi. Çocukluğumuzda zevkle izlediğimiz Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, Şimdi Konuşmak Moda programına konuk oldu. Altuğ, burada Çocuklar Duymasın'da aslında rol almayacağını, sonradan fikrinin değiştiğini açıkladı.
KAYNAK: Şimdi Konuşmak Moda
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Yayın hayatına 2002 yılında başlayan Çocuklar Duymasın, bir döneme damga vuran işlerin başında geliyor.
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Şimdi Konuşmak Moda'ya konuşan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'dan gelen teklifi ilk önce reddettiğini itiraf etti.
İşte Pınar Altuğ'un Çocuklar Duymasın itirafı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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