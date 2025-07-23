Show TV'nin Merakla Beklenen Dizisi Veliaht'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerde yer aldığı Veliaht dizisi, Show TV'nin en merak edilen işlerinin başında yer alıyor. 27 Temmuz günü sete çıkacak olan Veliaht'ın ne zaman yayınlanacağı konusunda sonunda açıklama geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Televizyonda yeni sezona çok az bir zaman kaldı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Veliaht dizisinin 4 Eylül Perşembe günü yayınlanması planlanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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