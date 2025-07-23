onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Show TV'nin Merakla Beklenen Dizisi Veliaht'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Show TV'nin Merakla Beklenen Dizisi Veliaht'ın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2025 - 22:18

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerde yer aldığı Veliaht dizisi, Show TV'nin en merak edilen işlerinin başında yer alıyor. 27 Temmuz günü sete çıkacak olan Veliaht'ın ne zaman yayınlanacağı konusunda sonunda açıklama geldi. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyonda yeni sezona çok az bir zaman kaldı.

Televizyonda yeni sezona çok az bir zaman kaldı.

Kanallar yeni sezonda hazırladıkları dizileri yayına hazır hale getirmek için çalışmaları epey hızlandırdı. Özellikle Show TV, yeni sezonda fırtına gibi esecek projeleriyle şimdiden reytinglerde zirveye göz kırpıyor. 

Cuma akşamının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nin yanına reytingleri altüst edecek yepyeni diziler hazırlayan Show TV, özellikle Akın Akınözü'nün başrolde yer aldığı Veliaht'la adından söz ettiriyor. 27 Temmuz Pazar günü sete çıkacak olan Veliaht'ın eylül ayında yayınlanması beklenirken Birsen Altuntaş sonunda net tarihi verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Veliaht dizisinin 4 Eylül Perşembe günü yayınlanması planlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Veliaht dizisinin 4 Eylül Perşembe günü yayınlanması planlanıyor.

Böylece Veliaht, yeni sezonun ilk yayına çıkacak dizilerinden biri olacak. Bakalım Veliaht dizisi seyirciden nasıl tepki alacak? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın