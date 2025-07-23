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Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'dan Para Kazanıp Kazanmadığını Armağan Çağlayan'a Açıkladı!

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'dan Para Kazanıp Kazanmadığını Armağan Çağlayan'a Açıkladı!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2025 - 18:33

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. Survivor'dan elde edilen kazancı merak eden Armağan Çağlayan, Aleyna Kalaycıoğlu'na para kazanıp kazanmadığını sordu.

KAYNAK: Gör Beni/GAİN

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Survivor 2021 ve 2024 yılındaki All Star'a katılan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın sevilen isimlerinden biri.

Survivor 2021 ve 2024 yılındaki All Star'a katılan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın sevilen isimlerinden biri.

Survivor'la yıldızı parlayan ve daha sonrasında müzik kariyerine başlayan Aleyna Kalaycıoğlu, hala Survivor'la gündeme geliyor. Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk olan Kalaycıoğlu, Survivor'dan elde edilen kazançlar hakkında konuştu.

'Survivor’a gidince insan çok mu para kazanıyor mesela? İnsan o eziyeti kendine niye yapar? Çünkü dışarıdan bakınca gerçekten çok zor bir şey. Benim kendi başıma o eziyeti yapma ihtimalim yok açıkçası. Zaten beceremem, becersem bile 'kaç para karşılığında bunu yaparım?' sorusunun bende bir cevabı yok' diyen Armağan Çağlayan'a yanıt veren Aleyna Kalaycıoğlu, herkesin merak ettiği o konuya açıklık getirdi.

Survivor'a ilk kez katıldığı 2021 sezonunda herhangi bir para kazanmadığını belirten Aleyna, şu ifadelerde bulundu:

Survivor'a ilk kez katıldığı 2021 sezonunda herhangi bir para kazanmadığını belirten Aleyna, şu ifadelerde bulundu:

'2021’deki ilk Survivor sezonunda oraya herhangi bir ücret karşılığı gitmiyorduk. Biraz kendimi ne kadar yenebileceğim, ne kadar başarılı olabileceğim gibi sorular vardı kafamda. Ama en çok da şu: Seçmelere gittiğimde o kadar başvuran arasında “benim neyim eksik?” diye düşünerek başvurmuştum. Seçilince de çok mutlu oldum. 2021 sezonunda bir şey kazanmadım. All Star sezonu ise gerçekten çok zordu. Ama herkesin para için gittiğini düşünmüyorum. Zaten içinde hırs olan insanlar bu yarışmaya katılmak istiyor.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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