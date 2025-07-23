Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'dan Para Kazanıp Kazanmadığını Armağan Çağlayan'a Açıkladı!

'2021’deki ilk Survivor sezonunda oraya herhangi bir ücret karşılığı gitmiyorduk. Biraz kendimi ne kadar yenebileceğim, ne kadar başarılı olabileceğim gibi sorular vardı kafamda. Ama en çok da şu: Seçmelere gittiğimde o kadar başvuran arasında “benim neyim eksik?” diye düşünerek başvurmuştum. Seçilince de çok mutlu oldum. 2021 sezonunda bir şey kazanmadım. All Star sezonu ise gerçekten çok zordu. Ama herkesin para için gittiğini düşünmüyorum. Zaten içinde hırs olan insanlar bu yarışmaya katılmak istiyor.'