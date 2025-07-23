Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'dan Para Kazanıp Kazanmadığını Armağan Çağlayan'a Açıkladı!
Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. Survivor'dan elde edilen kazancı merak eden Armağan Çağlayan, Aleyna Kalaycıoğlu'na para kazanıp kazanmadığını sordu.
KAYNAK: Gör Beni/GAİN
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2021 ve 2024 yılındaki All Star'a katılan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın sevilen isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'a ilk kez katıldığı 2021 sezonunda herhangi bir para kazanmadığını belirten Aleyna, şu ifadelerde bulundu:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın