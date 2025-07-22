Biz 4 Milyon TL Sanıyorduk: Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan İstediği İddia Edilen Ücret Şaşırttı
Burak Özçivit, 7. sezon onayı alan Kuruluş Osman dizisinden ücrette anlaşamadığı iddiasıyla ayrılmıştı. Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL istediği iddia edilirken bu iddiaya bir yenisi daha eklendi. Deniz Tural, Burak Özçivit'in çok daha yüksek bir ücret istediğini iddia etti.
KAYNAK: Deniz Tural
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Özçivit, tam 6 senedir başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın kadrosundan ani bir kararla ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada gündem olan bu ayrılık özellikle Kuruluş Osman seyircisini şoke etti.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın