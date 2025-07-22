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Biz 4 Milyon TL Sanıyorduk: Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan İstediği İddia Edilen Ücret Şaşırttı

Biz 4 Milyon TL Sanıyorduk: Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan İstediği İddia Edilen Ücret Şaşırttı

burak özçivit Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2025 - 23:53

Burak Özçivit, 7. sezon onayı alan Kuruluş Osman dizisinden ücrette anlaşamadığı iddiasıyla ayrılmıştı. Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL istediği iddia edilirken bu iddiaya bir yenisi daha eklendi. Deniz Tural, Burak Özçivit'in çok daha yüksek bir ücret istediğini iddia etti.

KAYNAK: Deniz Tural

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Burak Özçivit, tam 6 senedir başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın kadrosundan ani bir kararla ayrıldı.

Burak Özçivit, tam 6 senedir başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın kadrosundan ani bir kararla ayrıldı.

Osman Bey karakteriyle 6 sezondur özdeşleşen Özçivit, 7. sezon onayı alan atv dizisinin çekimlerine az bir zaman kala bölüm başı ücretinde anlaşamadığı için ayrılık kararı aldı.

Sosyal medyada gündem olan bu ayrılık özellikle Kuruluş Osman seyircisini şoke etti.

Sosyal medyada gündem olan bu ayrılık özellikle Kuruluş Osman seyircisini şoke etti.

Burak Özçivit'in dizinin yapım şirketi Bozdağ Film'den bölüm başı 4 milyon TL istediği iddiası gündeme bomba gibi düşerken Burak Özçivit, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında açıkça göndermede bulunmuştu.

Burak Özçivit'in 4 milyon TL isteği zaten herkesi şoke ederken Deniz Tural, gerçeğin bu olmadığını iddia etti. Deniz Tural'ın iddiasına göre Burak Özçivit, yapım şirketinden bölüm başı 6 milyon TL istemiş!

Burak Özçivit'in göndermeli veda paylaşımını da buraya bırakalım:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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