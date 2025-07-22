Sibel Taşçıoğlu'nu Tekrardan İzleyeceğimiz "Çarpıntı" Dizisi Sete Çıktı!
Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert'in başrollerde yer aldığı 'Çarpıntı' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yeni sezonun en iddialı işlerinin başında gelen Çarpıntı, sonunda sete çıktı. Setten ilk görselleri sizler için paylaştık.
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Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Çarpıntı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle dikkat çekiyor.
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Çarpıntı dizisi bugün itibariyle sete çıktı!
Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert Çarpıntı'nın ilk set gününde yer alan isimler oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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