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Sibel Taşçıoğlu'nu Tekrardan İzleyeceğimiz "Çarpıntı" Dizisi Sete Çıktı!

Sibel Taşçıoğlu'nu Tekrardan İzleyeceğimiz "Çarpıntı" Dizisi Sete Çıktı!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2025 - 20:47

Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert'in başrollerde yer aldığı 'Çarpıntı' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yeni sezonun en iddialı işlerinin başında gelen Çarpıntı, sonunda sete çıktı. Setten ilk görselleri sizler için paylaştık.

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Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Çarpıntı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Çarpıntı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle dikkat çekiyor.

OGM Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturuyor. Senaryo ekibinde ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice yer alıyor.

Çarpıntı dizisi bugün itibariyle sete çıktı!

Çarpıntı dizisi bugün itibariyle sete çıktı!

Bugün itibariyle sete çıkan Çarpıntı, hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı. Dizide; Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor.

Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert Çarpıntı'nın ilk set gününde yer alan isimler oldu.

Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert Çarpıntı'nın ilk set gününde yer alan isimler oldu.

Çarpıntı, gerek yaratıcı ekibi gerekse yıldızlarla dolu oyuncu listesiyle sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Bakalım yeni sezonun iddialı dizisini seyirci nasıl bulacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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