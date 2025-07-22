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Kuruluş Osman'dan Ayrılan Burak Özçivit'ten Göndermeli Veda Paylaşımı

Kuruluş Osman'dan Ayrılan Burak Özçivit'ten Göndermeli Veda Paylaşımı

burak özçivit Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2025 - 18:58

Kuruluş Osman'da 6 sezondur rol alan Burak Özçivit, diziden anlaşmazlık sonucu ayrıldı. Bölüm başı 4 milyon TL istediği için diziden ayrıldığı iddia edilen Özçivit, Instagram hesabı üzerinden hafif gönderme içeren bir paylaşımla Kuruluş Osman'a veda etti.

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ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da başrol krizi yaşanıyor.

ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da başrol krizi yaşanıyor.

Kuruluş Osman dizisinde tam 6 sezondur Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit'in dizinin kadrosundan ayrılması herkesi şoke etti. Söz konusu ayrılık sosyal medyada gündemden düşmezken ayrılığın sebebinin Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL ücret istemesi olduğu iddia edilmişti.

Ücret iddiasının ne kadar doğru olduğu konusunda yapım şirketinden açıklama gelmezken Burak Özçivit'ten göndermeli bir veda paylaşımı gecikmedi. Burak Özçivit, Instagram hesabı üzerinden 'Algı yaratmaya çalışanlara...' notunun da yer aldığı bir veda paylaşımı yaptı.

İşte Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'a veda paylaşımı:

İşte Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'a veda paylaşımı:

Burak Özçivit paylaşımında 'Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum.Yeni hikayelerde görüşmek üzere.' notunu düştü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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