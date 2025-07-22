Kuruluş Osman'dan Ayrılan Burak Özçivit'ten Göndermeli Veda Paylaşımı
Kuruluş Osman'da 6 sezondur rol alan Burak Özçivit, diziden anlaşmazlık sonucu ayrıldı. Bölüm başı 4 milyon TL istediği için diziden ayrıldığı iddia edilen Özçivit, Instagram hesabı üzerinden hafif gönderme içeren bir paylaşımla Kuruluş Osman'a veda etti.
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ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da başrol krizi yaşanıyor.
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İşte Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'a veda paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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