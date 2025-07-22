onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
"Yayınlamayın" Demiş: Survivor Şampiyonu Adem Kılıçcı Yarışmadaki Komik Kazasını Paylaştı!

"Yayınlamayın" Demiş: Survivor Şampiyonu Adem Kılıçcı Yarışmadaki Komik Kazasını Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.07.2025 - 15:50

Survivor All Star 2025’in şampiyonu Adem Kılıççı, kupayı kaldırdıktan sonra da gündemden düşmüyor. Yarışmada yaşadıkları, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar ve şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Dokunulmazlık oyununda yaşadığı sakatlığı anlatan Adem, “Bu videoyu yayınlamayın demiştim” notuyla paylaşım yaptı.  Videoda Adem’in düştüğü ve yarışmacıların kahkaha attığı anlar izleyenleri de güldürdü.

Buyrun detaylara...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor All Star 2025, 13 Haziran’da final yaptı ve kazanan isim Adem Kılıççı oldu.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor All Star 2025, 13 Haziran’da final yaptı ve kazanan isim Adem Kılıççı oldu.

Finale Batuhan Karacakaya ile kalan Adem, SMS oylaması sonucunda büyük kupanın sahibi olmuştu. Yarışmanın ardından dinlenmeye çekilmeyen Adem, hem açıklamalarıyla hem de sosyal medya performansıyla hız kesmeden gündemde kalmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet YouTube kanalına konuk olan Adem, özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşmuş ve “Survivor’a gitmeden 1 yıl önce nişan attım. Özel hayatımdaki bazı durumlar beni yıkıma uğrattı” diyerek sevenlerini şaşırtmıştı.

Ayrıca yarışmadaki bazı isimler hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Ayrıca yarışmadaki bazı isimler hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

“Almeda bir süre beni rahatsız etti. Efecan’ı ise sonradan tanıdım. Meğer çok sinsiymiş” diyerek adada yaşanan gerilimleri açık açık anlatmıştı.

Şimdi ise son paylaşımıyla gündemde.

Instagram hesabında, Doğuş Dicle ile oynadığı dokunulmazlık oyununda yere düşüp sakatlandığı anları yayınlayan Adem, gönderiye mizahi bir yorum da ekledi:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın