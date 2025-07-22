"Yayınlamayın" Demiş: Survivor Şampiyonu Adem Kılıçcı Yarışmadaki Komik Kazasını Paylaştı!
Survivor All Star 2025’in şampiyonu Adem Kılıççı, kupayı kaldırdıktan sonra da gündemden düşmüyor. Yarışmada yaşadıkları, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar ve şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Dokunulmazlık oyununda yaşadığı sakatlığı anlatan Adem, “Bu videoyu yayınlamayın demiştim” notuyla paylaşım yaptı. Videoda Adem’in düştüğü ve yarışmacıların kahkaha attığı anlar izleyenleri de güldürdü.
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Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor All Star 2025, 13 Haziran’da final yaptı ve kazanan isim Adem Kılıççı oldu.
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Ayrıca yarışmadaki bazı isimler hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Instagram hesabında, Doğuş Dicle ile oynadığı dokunulmazlık oyununda yere düşüp sakatlandığı anları yayınlayan Adem, gönderiye mizahi bir yorum da ekledi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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