"Yayınlamayın" Demiş: Survivor Şampiyonu Adem Kılıçcı Yarışmadaki Komik Kazasını Paylaştı!

Survivor All Star 2025’in şampiyonu Adem Kılıççı, kupayı kaldırdıktan sonra da gündemden düşmüyor. Yarışmada yaşadıkları, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar ve şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Dokunulmazlık oyununda yaşadığı sakatlığı anlatan Adem, “Bu videoyu yayınlamayın demiştim” notuyla paylaşım yaptı. Videoda Adem’in düştüğü ve yarışmacıların kahkaha attığı anlar izleyenleri de güldürdü.

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