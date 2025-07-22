Hukuk Bürosu Maskesiyle Gelen Dolandırıcılık Mesajı Oktay Kaynarca’yı Küplere Bindirdi!
Ekranların karizmatik oyuncusu Oktay Kaynarca, bu kez bir dizi ya da filmle değil, sosyal medya hesabından yaptığı sert bir uyarıyla gündemde. Ünlü oyuncunun telefonuna gelen dolandırıcılık mesajı, Kaynarca’yı adeta çileden çıkardı. “Bizim kendi dolandırıcımız var, size ihtiyaç yok” sözleriyle tepki gösteren Kaynarca, bu mesajı ifşa ederek takipçilerine “aman dikkat” uyarısı yaptı.
İşte detaylar...
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Adanalı, Ben Bu Cihana Sığmazam, EDHO gibi dizileriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Oktay Kaynarca'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Mesajın bir hukuk bürosundan geldiği izlenimi verilmesi ise sinirleri iyice gerdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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