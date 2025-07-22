Hukuk Bürosu Maskesiyle Gelen Dolandırıcılık Mesajı Oktay Kaynarca’yı Küplere Bindirdi!

Kaynarca, gelen mesaja “Lan oğlum sizi kim neyle büyüttü? Bu kadar yapılacak iş varken neden dolandırıcılığı seçersiniz? Bizim kendi dolandırıcımız var, geri zekâlılar, size ihtiyaç yok!” diyerek açık açık tepki gösterdi.

Bu sözleriyle dolandırıcılara adeta ayar veren oyuncu, gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü de “Aman dikkat! Bu bir suç ihbarıdır!” notuyla Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.