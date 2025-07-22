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Hukuk Bürosu Maskesiyle Gelen Dolandırıcılık Mesajı Oktay Kaynarca’yı Küplere Bindirdi!

Hukuk Bürosu Maskesiyle Gelen Dolandırıcılık Mesajı Oktay Kaynarca’yı Küplere Bindirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.07.2025 - 13:03

Ekranların karizmatik oyuncusu Oktay Kaynarca, bu kez bir dizi ya da filmle değil, sosyal medya hesabından yaptığı sert bir uyarıyla gündemde. Ünlü oyuncunun telefonuna gelen dolandırıcılık mesajı, Kaynarca’yı adeta çileden çıkardı. “Bizim kendi dolandırıcımız var, size ihtiyaç yok” sözleriyle tepki gösteren Kaynarca, bu mesajı ifşa ederek takipçilerine “aman dikkat” uyarısı yaptı. 

İşte detaylar...

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Adanalı, Ben Bu Cihana Sığmazam, EDHO gibi dizileriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Oktay Kaynarca'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Adanalı, Ben Bu Cihana Sığmazam, EDHO gibi dizileriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Oktay Kaynarca'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Zaman zaman “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında da karşımıza çıkan Oktay Kaynarca, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı.

Telefonuna gelen bir mesajı paylaşan Kaynarca, “Ceza dosyanızın son işlem günüdür. Lütfen mağdur olmamak için bizimle iletişime geçin” şeklindeki içeriğe sinirlendi.

Mesajın bir hukuk bürosundan geldiği izlenimi verilmesi ise sinirleri iyice gerdi.

Mesajın bir hukuk bürosundan geldiği izlenimi verilmesi ise sinirleri iyice gerdi.

Kaynarca, gelen mesaja “Lan oğlum sizi kim neyle büyüttü? Bu kadar yapılacak iş varken neden dolandırıcılığı seçersiniz? Bizim kendi dolandırıcımız var, geri zekâlılar, size ihtiyaç yok!” diyerek açık açık tepki gösterdi.

Bu sözleriyle dolandırıcılara adeta ayar veren oyuncu, gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü de “Aman dikkat! Bu bir suç ihbarıdır!” notuyla Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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