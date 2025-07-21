Alişan'ın Kardeş Özleminden Sinem Kobal'ın Aşk Paylaşımına 21 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Nazlı Sabancı
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Sinem Kobal
Arzu Sabancı
Çağla Şıkel
Alişan
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Burcu Biricik
Aslıhan Gürbüz
Gonca Vuslateri
Birce Akalay
Berfu Yenenler
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Kubilay Aka
İdo Tatlıses
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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