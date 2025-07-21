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Alişan'ın Kardeş Özleminden Sinem Kobal'ın Aşk Paylaşımına 21 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Alişan'ın Kardeş Özleminden Sinem Kobal'ın Aşk Paylaşımına 21 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.07.2025 - 00:17

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Alişan

Alişan
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Burcu Biricik

Burcu Biricik

Aslıhan Gürbüz

Aslıhan Gürbüz

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri

Birce Akalay

Birce Akalay

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler
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Kubilay Aka

Kubilay Aka

İdo Tatlıses

İdo Tatlıses
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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