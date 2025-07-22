Meğer Formülü Çok Basitmiş: 2 Ayda 9 Kilo Veren Gizem Hatipoğlu Zayıflama Sırrını Paylaştı!

“Porsiyonlarımı küçülttüm, gece yemek yemeyi tamamen bıraktım. Spor yapmaya devam ediyorum. Artık önümde tatlı olsa bile canım istemiyor” diyen Hatipoğlu, bu sözleriyle hem disiplinini hem de kararlılığını gözler önüne serdi.

Öyle görünüyor ki, Gizem Hatipoğlu hem anneliğin hem içerik üreticiliğinin hem de sağlıklı yaşamın hakkını fazlasıyla veriyor!