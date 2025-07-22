Meğer Formülü Çok Basitmiş: 2 Ayda 9 Kilo Veren Gizem Hatipoğlu Zayıflama Sırrını Paylaştı!
Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanışıp evlendiği Hakan Hatipoğlu’yla mutlu bir evliliği olan, 2018 yılında Lila ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Gizem Hatipoğlu son zamanlardaki fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada aktif olarak içerik üreten Hatipoğlu, iki ayda tam 9 kilo verdiğini açıkladı. Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönen Hatipoğlu’nun sırrı da merak konusu oldu. Takipçileri “Nasıl bu kadar hızlı kilo verdi?” diye sorarken, ünlü isim sırrını açıkladı.
Gelin birlikte bakalım…
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Televizyon izleyicilerinin hafızasına kazınan “Var Mısın Yok Musun” yarışmasını mutlaka hatırlarsınız…
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Şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak içerik üreten Gizem Hatipoğlu, sık sık ailesiyle geçirdiği anları takipçileriyle paylaşıyor.
Görenlerin “eski halinden eser yok” dediği ünlü isim, kısa sürede formunu koruyanlar kervanına katıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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