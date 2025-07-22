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Meğer Formülü Çok Basitmiş: 2 Ayda 9 Kilo Veren Gizem Hatipoğlu Zayıflama Sırrını Paylaştı!

Meğer Formülü Çok Basitmiş: 2 Ayda 9 Kilo Veren Gizem Hatipoğlu Zayıflama Sırrını Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.07.2025 - 14:47

Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanışıp evlendiği Hakan Hatipoğlu’yla mutlu bir evliliği olan, 2018 yılında Lila ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Gizem Hatipoğlu son zamanlardaki fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada aktif olarak içerik üreten Hatipoğlu, iki ayda tam 9 kilo verdiğini açıkladı. Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönen Hatipoğlu’nun sırrı da merak konusu oldu. Takipçileri “Nasıl bu kadar hızlı kilo verdi?” diye sorarken, ünlü isim sırrını açıkladı.

Gelin birlikte bakalım…

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Televizyon izleyicilerinin hafızasına kazınan “Var Mısın Yok Musun” yarışmasını mutlaka hatırlarsınız…

Televizyon izleyicilerinin hafızasına kazınan “Var Mısın Yok Musun” yarışmasını mutlaka hatırlarsınız…

O dönemin en popüler yapımlarından biri olan yarışma, birçok ismin şöhret basamaklarını tırmanmasına vesile olmuştu. İşte o isimlerden biri de Gizem Hatipoğlu. Yarışmada tanıştığı Hakan Hatipoğlu’yla 2011 yılında nikah masasına oturan Gizem, 2018’de Lila adını verdikleri kızlarının doğumuyla ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak içerik üreten Gizem Hatipoğlu, sık sık ailesiyle geçirdiği anları takipçileriyle paylaşıyor.

Şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak içerik üreten Gizem Hatipoğlu, sık sık ailesiyle geçirdiği anları takipçileriyle paylaşıyor.

Son dönemde fit görünümüyle de oldukça dikkat çekiyor kendisi. Hatipoğlu azmiyle 2 ayda tam 9 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. 

Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte Nişantaşı’nda alışveriş yaparken objektiflere takılan ünlü isim zayıflama sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Görenlerin “eski halinden eser yok” dediği ünlü isim, kısa sürede formunu koruyanlar kervanına katıldı.

Görenlerin “eski halinden eser yok” dediği ünlü isim, kısa sürede formunu koruyanlar kervanına katıldı.

“Porsiyonlarımı küçülttüm, gece yemek yemeyi tamamen bıraktım. Spor yapmaya devam ediyorum. Artık önümde tatlı olsa bile canım istemiyor” diyen Hatipoğlu, bu sözleriyle hem disiplinini hem de kararlılığını gözler önüne serdi. 

Öyle görünüyor ki, Gizem Hatipoğlu hem anneliğin hem içerik üreticiliğinin hem de sağlıklı yaşamın hakkını fazlasıyla veriyor!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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