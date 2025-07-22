Şakir Paşa Ailesi'nin İptal Edilmesinin Ardından Yağmur Başkurt'tan Veda Paylaşımı Geldi

Çekimler sırasında yaşanan yangınlar, set çalışanlarının yaşadığı talihsizlikler, RTÜK’ten gelen uyarılar derken Şakir Paşa Ailesi'ni sezon boyunca akıcı bir şekilde izleyebilmek imkansızdı. Türlü talihsizliklere rağmen sezon finali bölümünü yayınlayıp ikinci sezon için hazırlıklara başlayan diziden geçtiğimiz günlerde umulmadık bir haber geldi.

Şakir Paşa Ailesi dizisi, ani bir kararla iptal edildi ve ikinci sezon için hazırlıklar henüz başlamadan dizi rafa kaldırıldı. İkinci sezonun iptal edilmesi seyirci kadar dizinin oyuncularını da üzdü.

Şakir Paşa Ailesi'nde Hakkiye'yi canlandıran ve dizinin ikinci sezonunda da rol alacak olan Yağmur Başkurt, Instagram hesabı üzerinden diziye veda paylaşımı yaptı.