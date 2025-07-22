Şakir Paşa Ailesi'nin İptal Edilmesinin Ardından Yağmur Başkurt'tan Veda Paylaşımı Geldi
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NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, ilk sezonu yayınlanırken türlü sorunlar yaşamıştı.
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İşte Yağmur Başkurt'un o paylaşımı:
Yağmur Başkurt'un veda paylaşımında yer alan görsellerden birkaçını buraya bırakıyoruz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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