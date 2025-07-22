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Şakir Paşa Ailesi'nin İptal Edilmesinin Ardından Yağmur Başkurt'tan Veda Paylaşımı Geldi

Şakir Paşa Ailesi'nin İptal Edilmesinin Ardından Yağmur Başkurt'tan Veda Paylaşımı Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2025 - 17:50

NOW'ın iddialı ama başından bela eksik olmayan dizisi Şakir Paşa Ailesi, 2. sezon onayı almasına rağmen aniden iptal edildi. Dizide Hakkiye'yi canlandıran Yağmur Başkurt, Instagram hesabı üzerinden duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.

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NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, ilk sezonu yayınlanırken türlü sorunlar yaşamıştı.

NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, ilk sezonu yayınlanırken türlü sorunlar yaşamıştı.

Çekimler sırasında yaşanan yangınlar, set çalışanlarının yaşadığı talihsizlikler, RTÜK’ten gelen uyarılar derken Şakir Paşa Ailesi'ni sezon boyunca akıcı bir şekilde izleyebilmek imkansızdı. Türlü talihsizliklere rağmen sezon finali bölümünü yayınlayıp ikinci sezon için hazırlıklara başlayan diziden geçtiğimiz günlerde umulmadık bir haber geldi.

Şakir Paşa Ailesi dizisi, ani bir kararla iptal edildi ve ikinci sezon için hazırlıklar henüz başlamadan dizi rafa kaldırıldı. İkinci sezonun iptal edilmesi seyirci kadar dizinin oyuncularını da üzdü.

Şakir Paşa Ailesi'nde Hakkiye'yi canlandıran ve dizinin ikinci sezonunda da rol alacak olan Yağmur Başkurt, Instagram hesabı üzerinden diziye veda paylaşımı yaptı.

İşte Yağmur Başkurt'un o paylaşımı:

İşte Yağmur Başkurt'un o paylaşımı:

Hakkiye Hanım ♾️ 

Ekip arkadaşlarım, ailem, dostlarım ve kıymetli seyircilerimiz 

hepinize desteğiniz için teşekkür ederim🙏🏼

@sakirpasaailesi_ ‘nin yeri bende hep ayrı olacak 🤍

Yağmur Başkurt'un veda paylaşımında yer alan görsellerden birkaçını buraya bırakıyoruz:

Yağmur Başkurt'un veda paylaşımında yer alan görsellerden birkaçını buraya bırakıyoruz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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