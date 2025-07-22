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Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan Bölüm Başı 4 Milyon TL İstemesi Züğürt Çenemizi Epey Yordu!

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan Bölüm Başı 4 Milyon TL İstemesi Züğürt Çenemizi Epey Yordu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2025 - 15:36

6 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, dün bambaşka bir gündemle konuşuldu. 6 sezon boyunca dizinin başrolü olan ve Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit diziden ayrıldı! Ayrılık sebebinin de yapımdan istediği bölüm başı ücret olduğu ortaya çıktı. Burak Özçivit'in istediği 4 milyon liralık bölüm başı ücret sosyal medyanın diline düştü.

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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da 7. sezon öncesi ayrılık krizi yaşandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da 7. sezon öncesi ayrılık krizi yaşandı.

Burak Özçivit'in yapımcı Mehmet Bozdağ'ı takipten çıkmasıyla başlayan süreç diziden ayrılma kararıyla son buldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Özçivit'in bölüm başı ücreti olarak 4 milyon TL istemesi ücrette anlaşamamalarına yol açtı. Bu haber sosyal medya kullancılarının da gündemine oturdu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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