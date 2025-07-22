Türkiye’de Ertelenerek Arabistan’da Yayınlanması Tepki Almıştı: Çift Kişilik Oda Bu Hafta Yayınlanacak
NOW ekranlarında seyirciyle buluşan Çift Kişilik Oda dizisi, geçen yıl hiç yaz dizisi çekilmemesi sebebiyle diziseverleri sevindirmişti. Ancak bu sevinç uzun sürmedi ve dizi final kararı aldı. Reklam bütçeleri ve reytingler sonu getirdi. 8. bölümüyle final yapacak dizinin 7. bölümünün iki hafta üst üste yayınlanmaması tepki almıştı. Sosyal medya gündemi Çift Kişilik Oda’yı konuşurken bir gelişme yaşandı. Gelin detaylara geçelim!
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Türk dizileri Arap ülkelerinde de geniş bir hayran kitlesine sahip biliyorsunuz ki.
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Şimdiyse tepkiler işe yaramış olacak ki dizi bu hafta yayın gününde plana eklendi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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