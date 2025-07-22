onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Türkiye’de Ertelenerek Arabistan’da Yayınlanması Tepki Almıştı: Çift Kişilik Oda Bu Hafta Yayınlanacak

Türkiye’de Ertelenerek Arabistan’da Yayınlanması Tepki Almıştı: Çift Kişilik Oda Bu Hafta Yayınlanacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.07.2025 - 12:05

NOW ekranlarında seyirciyle buluşan Çift Kişilik Oda dizisi, geçen yıl hiç yaz dizisi çekilmemesi sebebiyle diziseverleri sevindirmişti. Ancak bu sevinç uzun sürmedi ve dizi final kararı aldı. Reklam bütçeleri ve reytingler sonu getirdi. 8. bölümüyle final yapacak dizinin 7. bölümünün iki hafta üst üste yayınlanmaması tepki almıştı. Sosyal medya gündemi Çift Kişilik Oda’yı konuşurken bir gelişme yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk dizileri Arap ülkelerinde de geniş bir hayran kitlesine sahip biliyorsunuz ki.

Türk dizileri Arap ülkelerinde de geniş bir hayran kitlesine sahip biliyorsunuz ki.

Dizi Türkiye’de yayınlanmayıp, Arabistan’da 7. bölümünün yayınlanmasıyla sansasyon yaratmıştı. İzleyiciler, “bizim için değil yabancılar için çekiliyor diziler” diyerek sinirini dile getirmişti.

Şimdiyse tepkiler işe yaramış olacak ki dizi bu hafta yayın gününde plana eklendi.

Şimdiyse tepkiler işe yaramış olacak ki dizi bu hafta yayın gününde plana eklendi.

Aslında yayın akışında Çift Kişilik Oda’nın yeni bölümü yer almıyordu fakat NOW güncelleme yaparak plana ekledi. Bütçelerin artması nedeniyle bu tip problemlerle artık sıkça karşılaşıyoruz. Oyuncular anlaşmaya varamıyor, reklam gelirleri yeterli olmuyor ve ek masraflar derken bölümlerin yayınlanmaması ya da final kaçınılmaz oluyor…

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın