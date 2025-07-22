Türkiye’de Ertelenerek Arabistan’da Yayınlanması Tepki Almıştı: Çift Kişilik Oda Bu Hafta Yayınlanacak

NOW ekranlarında seyirciyle buluşan Çift Kişilik Oda dizisi, geçen yıl hiç yaz dizisi çekilmemesi sebebiyle diziseverleri sevindirmişti. Ancak bu sevinç uzun sürmedi ve dizi final kararı aldı. Reklam bütçeleri ve reytingler sonu getirdi. 8. bölümüyle final yapacak dizinin 7. bölümünün iki hafta üst üste yayınlanmaması tepki almıştı. Sosyal medya gündemi Çift Kişilik Oda’yı konuşurken bir gelişme yaşandı. Gelin detaylara geçelim!